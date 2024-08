Brasileiro Rafael Pereira diz ter sido empurrado por francês em prova de atletismo nas Olimpíadas

Rafael Pereira reclamou que, durante as semifinais dos 110m com barreiras, sofreu um contato físico do francês Sasha Zhoya. Isso ocorreu entre a segunda e a terceira barreiras. A competição foi realizada nesta quarta-feira (7), no Stade de France, nos Jogos de Paris.

"Hoje não só a barreira, mas o francês também me puniu. Ele agiu na maldade, pegou no meu braço. Me desequilibrei, bati no joelho, doeu bastante. Tentei uma reação, com velocidade, mas é difícil", disse o atleta.

"Se você se prejudica na aceleração, você não atinge o top speed, não consegue finalizar. Eu poderia sair daqui insatisfeito por várias coisas, mas só saio insatisfeito com o francês que segurou o meu braço", completou.

Com o choque, o brasileiro perdeu a aceleração e terminou a prova em último no lugar e acabou eliminado.