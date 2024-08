Atleta que foi detido por comprar cocaína, em Paris, é solto pela polícia e pede desculpas

Após ser preso por comprar cocaína em Paris, o jogador australiano de hóquei sobre a grama, Tom Craig, foi solto pela Polícia nesta quarta-feira (7). O jovem de 28 anos passou quase 18 horas sob custódia. As informações são do Daily Telegraph.

Ele e seus companheiros de equipe estavam em uma festa no Hotel Maison, em Montmartre. Após o evento, a polícia encontrou o atleta comprando um grama de cocaína na rua. Ao ser descoberto, o jogador tentou fugir.

Veja também Jogada Gabriel Medina recria foto icônica das Olimpíadas em frente ao Louvre em Paris Jogada Bruno Lobo conquista vaga nas semifinais da Fómula Kite nos Jogos de Paris

Após a prisão, Craig foi liberado com "uma advertência criminal probatória por uso de drogas". O diretor de alto desempenho do time de hóquei australiano, Bernard Savage, disse que o atleta estava em péssimo estado antes de ser solto. “Ele estava desgrenhado. Ele estava cansado. Ele estava com fome. Ele estava estressado,” disse.

Craig teve seus direitos olímpicos retirados, foi banido da vila dos atletas e foi informado de que não terá o direito de marchar na cerimônia de encerramento.

"Cometi um erro terrível e assumo total responsabilidade por minhas ações", declarou o atleta. "Minhas ações são minhas e de forma alguma refletem os valores da minha família, dos meus companheiros de equipe, dos meus amigos, do meu esporte e da equipe olímpica australiana. Eu envergonhei todos vocês. Sinto muito mesmo", acrescentou.

Tom Craig fez parte da equipe que conquistou a medalha de prata em Tóquio. No entanto, no último domingo (4), a equipe masculina de hóquei sobre grama da Austrália foi eliminada nas quartas de final em Paris, após enfrentar a Holanda.