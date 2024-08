Quando é a final do futebol feminino nas Olimpíadas? Confira data, horário e onde assistir

O Brasil entra em campo na disputa pelo ouro do futebol feminino dos Jogos Olímpicos de Paris neste sábado (10), quando enfrenta os Estados Unidos. A disputa do título entre as equipes terá início às 12h (de Brasília), no Estádio Parc des Princes.

A equipe comandada por Arthur Elias garantiu vaga na final dos Jogos Olímpicos após vencer a Espanha por 4 a 2 na semifinal da competição. O Brasil terá a volta da Rainha Marta, que estava suspensa desde o jogo contra a própria Espanha, ainda na fase de grupos. Após cumprir punição de dois jogos, ela estará novamente à disposição do técnico Arthur Elias.

Do outro lado, as norte-americanas despacharam a Alemanha para brigar pelo título. A disputa de terceiro lugar, entre Alemanha e Espanha, será na sexta-feira (9), às 10h (de Brasília).

ONDE ASSISTIR

TV Globo, SporTV, Globoplay e CazéTV

SERVIÇO:

Brasil x Estados Unidos

Data e hora: 10/08, às 12h (de Brasília)

Local: Estádio Parc des Princes