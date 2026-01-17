Diário do Nordeste
Maranguape x Floresta: onde assistir, palpites e prováveis escalações

Partida válida pela 4ª rodada do Campeonato Cearense

Escrito por
Vladimir Marques vladimir.marques@svm.com.br
Jogada
Legenda: O Maranguape recebe o Floresta pelo Campeonato Cearense
Foto: @tiagosilva_fotografo / MFC

Maranguape e Floresta se enfrentam neste sábado (17) às 19 horas, no estádio Moraisão, em Maranguape, pela 4ª rodada da 1ª Fase do Campeonato Cearense 2026.

A partida é um confronto direto pelo Grupo B visando a classificação para a 2ª Fase. As duas equipes tem 3 pontos em duas rodadas e quem vencer, praticamente garante vaga na 2ª Fase, já que avançam os 3 primeiros colocados. 

Onde Assistir

A partida será transmitida pela FCF TV. 

Palpites

Como chegam as equipes

O Maranguape faz seu último jogo na 1ª Fase e precisa vencer o Floresta para ficar próximo da classificação. Um empate pode o manter vivo, mas dependerá de outros resultados na 5ª rodada para avançar.

O Gavião tem duas derrotas - Iguatu e Ceará - e venceu o Tirol. A equipe fez um bom jogo contra o Ceará, segurava o empate até os 44 minutos do 2º tempo, quando sofreu o gol. 

Assim, jogando pela 1ª vez no Moraisão, a equipe tentará a vitória para encaminhar a vaga.

O Floresta também tem 3 pontos, mas fará dois jogos ainda pela 1ª Fase. Este é o trunfo do Lobo da Vila para classificação. Na última rodada, no dia 21, recebe o Iguatu.

A equipe do técnico Leston Junior venceu o Tirol na estreia (2x0) e perdeu para o Sub-20 do Ceará na 3ª rodada.

O Verdão deve ter a estreia do experiente zagueiro Valdo, ex-Ceará, um dos últimos reforços da equipe. 

Prováveis Escalações

Maranguape
 
Otávio, Rian Kelvin, Samuel, Ismael, Luis Hyago, Alexandro, Ronald, Lessim, Clodô, Luis Guilherme e Felipe Hulk. Técnico: João Neto
 
Floresta
 
Jeferson, Eliandro, Valdo, João Victor, Marco Antônio, Cedric, Danrley, Guilherme Borges, Celeri, Bismark e Diogo Mourão. Técnico: Leston Júnior

 
Arbitragem

Árbitro: Magno Cordeiro
Assistente 1: Marco Aurelio
Assistente 2: Tiago Castro

