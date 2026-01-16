Horizonte empata com Ferroviário e assume liderança do Grupo A do Cearense

Ferroviário e Horizonte se enfrentaram em jogo da quarta rodada do Campeonato Cearense. As equipes, que fazem parte do Grupo A, ficaram no empate de 2 a 2. O duelo ocorreu nesta sexta-feira (16), no Estádio Presidente Vargas. Lucas Black e Thalisson marcaram para o time coral, enquanto Max Silva e Henrique balançaram as redes pelo Galo do Tabuleiro.

Em jogo bastante movimentado, que abriu o placar foi o Tubarão da Barra. Após erro da defesa adversária, aos oito minutos, Lucas Black recebeu o passe do companheiro e marcou. Aos 18', em cobrança de falta de fora da área, foi a vez de Max Silva chutar forte para deixar tudo igual no placar.

No segundo tempo, Thalisson recebeu passe açucarado de Kiuan dentro da área e chutou forte para deixar o Ferroviário novamente a frente do placar. Não demorou para o Galo do Tabuleiro igualar o marcador com Henrique, de cabeça.

Com o resultado, o Horizonte é líder do Grupo A. Já o time coral é vice. As duas equipes têm os mesmos cinco pontos. A diferença está nos gols pró (4 a 3).

Na próxima rodada, o Ferroviário visita o Quixadá. O duelo será na quinta-feira (22), no Estádio Abilhão. No mesmo dia e horário, o Horizonte encara o Fortaleza em casa, no Domingão.