Iguatu x Tirol: horário, palpites, onde assistir e prováveis escalações

Iguatu e Tirol entram em campo nesta quarta-feira (14), pela 3ª rodada da 1ª Fase do Campeonato Cearense 2026. As duas equipe se enfrentam às 19 horas no estádio Morenão, em Iguatu.

Onde Assistir

Transmissão pela FCF TV, no Youtube

Palpites

Como chegam as equipes

As duas equipes são integrantes do Grupo B, com o Iguatu liderando com 3 pontos e o Tirol na última colocação, ainda sem pontuar.

O detalhe é que o Azulão fez apenas um jogo e venceu o Maranguape por 2x0, enquanto a Coruja perdeu os dois jogos que fez, diante do Floresta (2x0) e Quixadá (1x0).

Assim, uma vitória para o Iguatu praticamente o classifica. Para o Tirol, uma vitória dá uma sobrevida na competição, mas uma derrota o elimina, o levando para o quadrangular do rebaixamento.

Prováveis Escalações

Iguatu

Zé Rafael, Biel Potiguar, Diguinho, Max Oliveira, Talisson Calcinha, Victor Salvador, Rogério, Cássio, Matheus Lima, Tiaguinho e Jeffinho. Técnico: Washington Luiz

Tirol

Rayr; Dieguinho, Igor Ribeiro, Jairo, Ytalo, Cesar Sampaio, Sidney, Janeudo, Topeti, Yuri Borges, Zé Augusto. Técnico: Reginaldo França

Arbitragem:

Árbitro: Marcelo de Lima Henrique

Árbitro Assistente 1: Jose Moracy de Sousa e Silva

Árbitro Assistente 2: Carlos Eduardo Barbosa do Nascimento