Diário do Nordeste
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Iguatu x Tirol: horário, palpites, onde assistir e prováveis escalações

Partida válida pela 3ª rodada do Campeonato Cearense

Escrito por
Vladimir Marques vladimir.marques@svm.com.br
Jogada
Legenda: O Iguatu venceu na estreia e entra em campo nesta quarta-feira pela 3ª rodada
Foto: João Marcos Lima | ADI

Iguatu e Tirol entram em campo nesta quarta-feira (14), pela 3ª rodada da 1ª Fase do Campeonato Cearense 2026. As duas equipe se enfrentam às 19 horas no estádio Morenão, em Iguatu.

Onde Assistir

Transmissão pela FCF TV, no Youtube

Palpites

inter@

Como chegam as equipes

As duas equipes são integrantes do Grupo B, com o Iguatu liderando com 3 pontos e o Tirol na última colocação, ainda sem pontuar.

O detalhe é que o Azulão fez apenas um jogo e venceu o Maranguape por 2x0, enquanto a Coruja perdeu os dois jogos que fez, diante do Floresta (2x0) e Quixadá (1x0).

Assim, uma vitória para o Iguatu praticamente o classifica. Para o Tirol, uma vitória dá uma sobrevida na competição, mas uma derrota o elimina, o levando para o quadrangular do rebaixamento.

Prováveis Escalações

Iguatu

Zé Rafael, Biel Potiguar, Diguinho, Max Oliveira, Talisson Calcinha, Victor Salvador, Rogério, Cássio, Matheus Lima, Tiaguinho e Jeffinho. Técnico: Washington Luiz

Tirol

Rayr; Dieguinho, Igor Ribeiro, Jairo, Ytalo, Cesar Sampaio, Sidney, Janeudo, Topeti, Yuri Borges, Zé Augusto. Técnico: Reginaldo França

Arbitragem:

Árbitro: Marcelo de Lima Henrique 
Árbitro Assistente 1: Jose Moracy de Sousa e Silva
Árbitro Assistente 2: Carlos Eduardo Barbosa do Nascimento

Assuntos Relacionados

Jogada

Iguatu x Tirol: horário, palpites, onde assistir e prováveis escalações

Partida válida pela 3ª rodada do Campeonato Cearense

Vladimir Marques Há 37 minutos
zanocelo comemora gol

Jogada

Ceará x Maranguape: veja horário, onde assistir, palpites e prováveis escalações

Vozão tem apoio do seu torcedor, no PV, pela primeira vez como mandante na temporada, no Campeonato Cearense

Samuel Conrado Há 1 hora
Jogos de hoje na NBA: veja onde assistir e horário das partidas de quarta-feira (14) Cleveland Cavaliers vs Philadelphia 76ers

Jogada

Jogos de hoje na NBA: veja onde assistir e horário das partidas de quarta-feira (14)

Confira jogos do basquete norte-americano transmitidos ao vivo da NBA 2025/2026

Ian Laurindo* 14 de Janeiro de 2026
Jogos de hoje na TV: veja onde assistir e horário das partidas de quarta-feira (14)

Jogada

Jogos de hoje na TV: veja onde assistir e horário das partidas de quarta-feira (14))

Confira os jogos de futebol ao vivo desta quarta-feira, dia 14 de janeiro de 2026

Ian Laurindo* 14 de Janeiro de 2026

Jogada

Horizonte bate o Maracanã, vence a 1ª no Estadual e manda rival para o quadrangular do rebaixamento

Partida foi válida pela 3ª rodada do Campeonato Cearense

Vladimir Marques 13 de Janeiro de 2026

Jogada

Benevenuto rescinde com o Fortaleza e acerta com o Sport

Zagueiro tinha contrato com o Leão até o fim de 2026

Fernanda Alves e Vladimir Marques 13 de Janeiro de 2026