Iguatu x Tirol: horário, palpites, onde assistir e prováveis escalações
Partida válida pela 3ª rodada do Campeonato Cearense
Iguatu e Tirol entram em campo nesta quarta-feira (14), pela 3ª rodada da 1ª Fase do Campeonato Cearense 2026. As duas equipe se enfrentam às 19 horas no estádio Morenão, em Iguatu.
Onde Assistir
Transmissão pela FCF TV, no Youtube
Palpites
Como chegam as equipes
As duas equipes são integrantes do Grupo B, com o Iguatu liderando com 3 pontos e o Tirol na última colocação, ainda sem pontuar.
O detalhe é que o Azulão fez apenas um jogo e venceu o Maranguape por 2x0, enquanto a Coruja perdeu os dois jogos que fez, diante do Floresta (2x0) e Quixadá (1x0).
Assim, uma vitória para o Iguatu praticamente o classifica. Para o Tirol, uma vitória dá uma sobrevida na competição, mas uma derrota o elimina, o levando para o quadrangular do rebaixamento.
Prováveis Escalações
Iguatu
Zé Rafael, Biel Potiguar, Diguinho, Max Oliveira, Talisson Calcinha, Victor Salvador, Rogério, Cássio, Matheus Lima, Tiaguinho e Jeffinho. Técnico: Washington Luiz
Tirol
Rayr; Dieguinho, Igor Ribeiro, Jairo, Ytalo, Cesar Sampaio, Sidney, Janeudo, Topeti, Yuri Borges, Zé Augusto. Técnico: Reginaldo França
Arbitragem:
Árbitro: Marcelo de Lima Henrique
Árbitro Assistente 1: Jose Moracy de Sousa e Silva
Árbitro Assistente 2: Carlos Eduardo Barbosa do Nascimento