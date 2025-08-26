Diário do Nordeste
Assinante
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Maranguape inicia novo ciclo com Brunno de Paula na presidência

Filho de Manoel Bocão, dirigente histórico do clube, Brunno promete honrar o legado do pai e fortalecer o Gavião da Serra

Escrito por
Walber Freitas walber.freitas@svm.com.br
(Atualizado às 19:45)
Jogada
Legenda: Brunno de Paula assume presidência do clube
Foto: Reprodução/@maranguapemfc

O Maranguape Futebol Clube inicia uma nova fase de sua história. Após o falecimento de Manoel Bocão, dirigente histórico e figura do futebol cearense, o comando do Gavião da Serra passa agora para as mãos de Brunno de Paula, filho do eterno presidente.

Aos assumir o cargo, Brunno destacou a emoção e a responsabilidade de dar continuidade ao trabalho iniciado pelo pai, que projetou o Maranguape no cenário estadual e conduziu o clube a conquistas marcantes.

“Receber o convite para comandar o Maranguape Futebol Clube é uma grande honra. Quero seguir o legado do meu pai, que foi um grande desportista da nossa cidade. Passei a vida inteira dentro deste clube, conheço os funcionários antigos e os novos, e sei que terei um grande desafio pela frente. Não farei igual ao meu pai, porque ele foi único, mas vou lutar para que o Maranguape voe cada vez mais alto. Quero dar continuidade a essa missão, qualificando cada vez mais o clube e seguindo firme na busca por grandes conquistas”, declarou o novo presidente.

Veja também

teaser image
Jogada

Morre Manoel Bocão, presidente do Maranguape Futebol Clube e figura histórica do futebol cearense

A transição marca uma renovação administrativa e também o fortalecimento dentro e fora de campo. O Gavião da Serra, que recentemente voltou a figurar entre os principais clubes do futebol cearense, mira agora um futuro promissor, sustentado pelo legado de Manoel Bocão e pela energia de seu sucessor.

Assuntos Relacionados
Jogada 2º tempo

Jogada

Vídeo: saiba quem o Ceará vai contratar no fim da janela

O Ceará volta a campo no sábado (30), quando enfrenta o Juventude, na Arena Castelão

Redação Há 12 minutos
jogador

Jogada

Ex-Fortaleza, David Luiz comemora vaga do seu novo time, o Pafos FC, na Champions League

Jogador de 38 anos atuou em apenas 16 partidas pelo Tricolor do Pici

Crisneive Silveira Há 1 hora
Brunno de Paula cumprimentando funcionários no clube

Jogada

Maranguape inicia novo ciclo com Brunno de Paula na presidência

Filho de Manoel Bocão, dirigente histórico do clube, Brunno promete honrar o legado do pai e fortalecer o Gavião da Serra

Walber Freitas Há 1 hora

Jogada

CBF divulga tabela detalhada das rodadas 23 a 27 da Série A; Veja jogos de Ceará e Fortaleza

A entidade antecipou rodadas da Série A para encerrar o Brasileirão no dia 7 de dezembro

Vladimir Marques Há 1 hora

Jogada

Após Eliminatórias, Brasil fará amistosos contra Japão e Coreia do Sul em outubro

Jogos ocorrerão em outubro como parte da preparação para Copa do Mundo 2026

Agência Brasil Há 2 horas
vojvoda

Jogada

Novo técnico do Santos, Vojvoda se emociona ao citar Pelé e revela conversa com Neymar; veja vídeo

Técnico foi apresentado nesta terça-feira (26)

Crisneive Silveira 26 de Agosto de 2025