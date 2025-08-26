Maranguape inicia novo ciclo com Brunno de Paula na presidência

O Maranguape Futebol Clube inicia uma nova fase de sua história. Após o falecimento de Manoel Bocão, dirigente histórico e figura do futebol cearense, o comando do Gavião da Serra passa agora para as mãos de Brunno de Paula, filho do eterno presidente.

Aos assumir o cargo, Brunno destacou a emoção e a responsabilidade de dar continuidade ao trabalho iniciado pelo pai, que projetou o Maranguape no cenário estadual e conduziu o clube a conquistas marcantes.

“Receber o convite para comandar o Maranguape Futebol Clube é uma grande honra. Quero seguir o legado do meu pai, que foi um grande desportista da nossa cidade. Passei a vida inteira dentro deste clube, conheço os funcionários antigos e os novos, e sei que terei um grande desafio pela frente. Não farei igual ao meu pai, porque ele foi único, mas vou lutar para que o Maranguape voe cada vez mais alto. Quero dar continuidade a essa missão, qualificando cada vez mais o clube e seguindo firme na busca por grandes conquistas”, declarou o novo presidente.

A transição marca uma renovação administrativa e também o fortalecimento dentro e fora de campo. O Gavião da Serra, que recentemente voltou a figurar entre os principais clubes do futebol cearense, mira agora um futuro promissor, sustentado pelo legado de Manoel Bocão e pela energia de seu sucessor.