Mano Menezes nunca perdeu como técnico em estreias no comando do Corinthians; veja números

Após ser anunciado como técnico do Corinthians, Mano Menezes se prepara para fazer sua estreia diante do Fortaleza na semifinal da Copa Sul-Americana. Essa é a terceira passagem do treinador pelo clube e para esse jogo, o professor tem a seu favor o tabu de nunca ter perdido uma estreia no comando do Timão.

Juntando todos os clubes e todas as estreias que fez nos times do Brasil, Mano Menezes já estreou 10 vezes, sendo cinco vitórias, quatro derrotas e um empate. O aproveitamento do treinador é de 53,3% em seus primeiros jogos. No Timão, Mano Menezes venceu as estreias que fez nas duas passagens anteriores: contra o Guarani (2008) e contra a Portuguesa (2014).

Contra o Guarani, no Paulistão em 2008, o Corinthians venceu por 3 a 0, os gols foram marcados por Finazzi (2x) e Dentinho. Já contra a Portuguesa, em 2014, no mesmo campeonato, a vitória foi por 2 a 1 e os gols carregam o nome de Guilherme e Romarinho. Agora, Mano Menezes vai para sua terceira passagem no comando do Timão e tenta manter o tabu vivo.

Fortaleza e Corinthians se enfrentam nessa terça-feira (3), às 21h30 (de Brasília), na Arena Castelão, em jogo válido pela segunda partida da semifinal da Sul-Americana. As equipes empataram o primeiro jogo em 1 a 1, Zé Welison, do Fortaleza, e Yuri Alberto, do Corinthians, marcaram os gols da partida. Caso o jogo termine empatado, a decisão vai para os pênaltis.

ESTREIAS DE MANO MENEZES

Grêmio (2005) - Bahia 2 x 1 Grêmio (Copa do Brasil)

Corinthians (2008) - Corinthians 3 x 0 Guarani (Paulistão)

Seleção brasileira (2010) - Brasil 2 x 0 Estados Unidos (amistoso)

Flamengo (2013) - Flamengo 2 x 2 Coritiba (Brasileirão)

Corinthians (2014) - Portuguesa 1 x 2 Corinthians (Paulistão)

Cruzeiro (2015) - Cruzeiro 5 x 1 Figueirense (Brasileirão)

Cruzeiro (2016) - Santos 2 x 0 Cruzeiro (Brasileirão)

Palmeiras (2019) - Goiás 1 x 2 Palmeiras (Brasileirão)

Bahia (2020) - Bahia 0 x 1 Atlético-GO (Brasileirão)

Internacional (2022) - Fluminense 0 x 1 Internacional (2022)