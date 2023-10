Corinthians deve enfrentar Fortaleza com retorno importante ao time; veja lista de relacionados

O Corinthians divulgou no início da tarde desta segunda-feira (2) os jogadores relacionados pelo treinador Mano Menezes para a partida de volta das semifinais da Copa Sul-Americana 2023, contra o Fortaleza. A partida acontece nesta terça (3), na Arena Castelão.

Ao todo, foram 25 jogadores selecionados pelo novo treinador do Timão para encarar o Tricolor do Pici. A novidade ficou por conta do retorno do meia-atacante paraguaio Matías Rojas, que tratava uma lesão no músculo posterior da coxa esquerda.

VEJA A LISTA DE RELACIONADOS

Goleiros: Carlos Miguel, Cássio e Matheus Donelli.

Laterais: Fábio Santos, Fagner e Matheus Bidu.

Zagueiros: Bruno Méndez, Caetano, Gil e Lucas Veríssimo.

Meio-campistas: Biro, Cantillo, Fausto Vera, Gabriel Moscardo, Giuliano, Matías Rojas, Maycon, Renato Augusto e Roni.

Atacantes: Felipe Augusto, Gustavo Silva, Pedro, Romero, Wesley e Yuri Alberto.

Corinthians e Fortaleza empataram em 1 a 1 no jogo de ida das semifinais da Sul-Americana, disputado na última terça-feira na Neo Química Arena. As equipes lutam por uma vaga na final do torneio, para enfrentar LDU ou Defensa y Justicia.

