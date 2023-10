Corinthians realiza último treino antes de enfrentar o Fortaleza na semifinal da Sul-Americana

Com foco na semifinal da Sul-Americana diante do Fortaleza, o Corinthians se reapresentou para treinamentos no domingo. Agora sob comando de Mano Menezes, o Timão realizou o último treinamento na manhã desta segunda-feira (2), no CT Dr. Joaquim Grava.

Os atletas que atuaram por mais de 45 minutos na partida contra o São Paulo, no último sábado, focaram no trabalho regenerativo. Os outros atletas iniciaram o dia com atividades na academia e depois foram ao campo para trabalho com bola.

O novo treinador optou pelo treino tático, com foco na disputa da semifinal da Sul-Americana. Um trabalho voltado para a posse de bola e marcação pressão em espaços curtos.

A equipe paulista enfrenta o Tricolor do Pici na noite desta terça-feira (3), a partir das 21h30 (de Brasília), na Arena Castelão. O jogo é válido pela semifinal da Sul-Americana.