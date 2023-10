Corinthians vê jogo contra o Fortaleza como 'salvação' da temporada

O Corinthians foi derrotado por 2 a 1 pelo São Paulo na 25ª rodada do Campeonato Brasileiro. A equipe, agora comandada por Mano Menezes, poupou jogadores no jogo de sábado pensando no duelo contra o Fortaleza, pela Sul-Americana. A partida é vista com importância para 'salvar o ano.' A informação é do UOL.

Entre os que não entraram no Majestoso, no Morumbi, Fábio Santos e Lucas Veríssimo. Embora tenham ido para o banco, o lateral e o zagueiro sequer participaram da disputa no Morumbi. Renato Augusto seria poupado, mas acabou entrando no 2º tempo para tentar reverter o resultado da partida, mas sem sucesso.

O intuito da comissão técnica é que os jogadores estejam 100% fisicamente para o confronto diante do Fortaleza. Caso vença o duelo com uma vitória simples, o Corinthians vai disputar a final e sonhar com o título e a vaga direta na Libertadores de 2024.

Sem outra competição internacional e fora da disputa pelo título do Brasileirão, buscar o título da Sul-Americana virou a "salvação" da temporada do time paulista.

No jogo de ida, em Itaquera, o Timão ficou no empate de 1 a 1 com o Tricolor do Pici. Na ocasião, Vanderlei Luxemburgo ainda comandava a equipe paulista. O confronto decisivo será nesta terça-feira (3), a partir das 21h30 (de Brasília), na Arena Castelão.