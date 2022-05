Mais de 32 mil ingressos já foram vendidos para o primeiro Clássico-Rei do Brasileirão 2022

Mais de 32 mil torcedores já confirmaram presença no primeiro Clássico-Rei do Brasileirão 2022. A informação foi divulgada pelo Fortaleza, mandante do jogo, nesta terça-feira (31).

Até o momento, 32.509 tricolores e alvinegros estarão torcendo pelos times no estádio. Foram 22.383 por check-in, 2.860 ingressos vendidos para os torcedores do Leão e 7.266 para os do Vovô.

Fortaleza e Ceará se enfrentam nesta quarta-feira (1), na Arena Castelão. O jogo atrasado é válido pela terceira rodada do torneio. O Diário do Nordeste e a Verdinha transmitem a disputa ao vivo.