Mãe biológica de Simone Biles quer pedir perdão por ter abandonado a filha devido vício em drogas

Shanon Biles, a mãe biológica da ginasta norte-americana Simone Biles, revelou que deseja pedir perdão à filha após ter abandonado ela e outros filhos, devido ao vício em drogas. A declaração foi feita ao Daily Mail.

A mulher, de 52 anos, revelou que tem o número de Simone, mas nunca ligou. Para ela, o contato tem que vir da filha. "Eu tenho um número direto, mas não vou usá-lo. Quero que ela entre em contato comigo. Ela tem 27 anos agora. Ela é casada. Eu gostaria de ter feito parte disso, mas só tenho que esperar por ela. Você não pode pressionar ninguém", disse.

Na entrevista, Shanon fez uma declaração diretamente para a filha: "Gostaria de sentar e conversar com você e responder a quaisquer perguntas que você possa ter. Não sei o que lhe disseram, mas quero que você ouça a verdade".

ADOÇÃO DE SIMONE BILES

Simone e sua irmã, Adria, foram adotadas pelo avó, Ronald, e sua esposa, Nellie. Nascida em Columbus, Ohio, ela se mudou para o Texas após a adoção.

Já os dois filhos mais velhos de Shanon, Tevin, agora com 29 anos, e Ashley, agora com 34, foram acolhidos pela irmã de Ronald e tiveram uma série de problemas com a Justiça.

A vida de Shanon saiu do controle devido ao vício em drogas e álcool, o que resultou em seus filhos entrando e saindo de lares adotivos em Columbus, onde ela ainda mora. Por conta da situação, Ronald decidiu intervir no futuro dos netos.

A mãe de Simone disse que a adoção fez com que ela se sentisse traída pelo pai. "Quando assinamos os papéis [de adoção], foi como se meu pai tivesse ligado um interruptor em mim – sem comunicação, sem ligar e sem visitar. Foi assim no começo", contou. "Levei seis anos para ver meus filhos novamente. Eu estava respeitando meu pai para deixar as crianças fazerem a transição, ele sentiu que era a melhor coisa para elas", relembrou.

"Foi difícil desistir dos meus filhos, mas eu tinha que fazer o que tinha que fazer. Eu não conseguia cuidar deles. Eu ainda estava usando [drogas] e ele [Ronald] não queria que eu entrasse e saísse da vida deles quando eu não estava bem", relatou.

O QUE ACONTECEU COM OS PAIS DE SIMONE BILES

Shanon acumulou uma série de dívidas ao longo dos anos. Segundo uma petição de falência de 2018, ela deve mais de US$ 14 mil a 21 empresas, incluindo serviços médicos e financeiros, sites de compras e um empréstimo estudantil de US$ 3.834.

Registros do Tribunal Municipal do Condado de Franklin apontam que Shanon enfrentou ações judiciais 36 vezes por várias infrações de trânsito e casos criminais, incluindo agressão.

Hoje, ela está limpa e sóbria, mas se define como "uma viciada em recuperação". "Sou uma viciada em recuperação e sempre serei uma viciada. Mas há um caminho. Você tem que aprender a ficar longe de pessoas, lugares e coisas. Mude sua rotina e viva sua vida. Viva sua melhor vida", declarou.

Shanon afirma que não está trabalhando atualmente devido problemas médicos. "Quando trabalho, trabalho como caixa", disse.

O pai biológico de Simone, Kevin Clemons, mora em Cleveland, mas também não tem contato com a filha e já lutou contra problemas de dependência no passado. Shanon disse que mantém contato com ele e afirma que o homem tem interesse em reconstruir o relacionamento com a filha.

"Nós dois queremos vê-la. Eu falo com ele o tempo todo. Ele diz: 'Se você falar com Simone, dê a ela meu número. Eu adoraria falar com ela.' Mas eu não consigo nem falar com ela. Tenho que passar pelo meu pai", afirmou.

CONTATO DE SHANON COM A FAMÍLIA

Apesar de não ter contato com Simone, Shanon mantém contato com seu pai, Ronald, e alguns dos filhos. "O que ouço sobre Simone, ouço através do meu pai. Falo com meu pai o tempo todo. Estamos bem agora", declarou. "Se eu precisar saber de alguma coisa, ligo para meu pai. Pergunto a ele sobre Simone, e ele me mantém informado", acrescentou.

Ela também fala com a filha mais nova, Adria, de 25 anos. "Gostaria de fazer as pazes com Simone pessoalmente – estou apenas esperando por ela e [sua irmã mais nova] Adria. Falo mais com Adria do que com Simone. Eu apenas pediria que ela me perdoasse. Podemos seguir em frente? Não me julgue pelo meu passado. Vamos seguir em frente", disse.