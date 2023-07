Lula visita seleção brasileira de futebol feminino no Mané Garrincha neste sábado (1)

O Presidente Lula anunciou, através de suas redes sociais, na manhã deste sábado, (1), que vai estar presente no último treino da seleção brasileira feminina antes do embarque para a Copa do Mundo de 2023. A Seleção treina neste sábado, às 16h, na Arena BRB Mané Garrincha.

"Bom dia. Hoje visito o treino da nossa seleção brasileira de futebol feminino, antes da viagem delas para a Copa do Mundo no final do mês. Vamos torcer juntos pela seleção!", escreveu o Presidente nas redes sociais.

Antes do embarque para a Copa do Mundo, que começa no dia 20 de julho, a Seleção vai fazer um amistoso neste domingo, (2), no estádio Mané Garrincha, em Brasília, contra o Chile, às 10h30 (de Brasília), na Arena BRB Mané Garrincha.

COPA DO MUNDO

A estreia do Brasil na Copa do Mundo feminina de 2023 está marcada para o dia 24 de julho, diante do Panamá, às 8h (de Brasília). A segunda rodada da fase de grupos será diante da França, no dia 29, às 7h. Contra a Jamaica, as meninas do Brasil fazem a terceira rodada, no dia 2 de agosto, também às 7h. A Globo vai transmitir todas essas partidas ao vivo.

*Sob a supervisão de João Bandeira Neto