Lucho González e Juca Antonello repetem fracasso de 2022 no Ceará e são rebaixados com Athletico-PR

O técnico Lucho González e o seu auxiliar, Juca Antonello, foram rebaixados com o Athletico-PR na Série A do Brasileirão 2024. Os dois profissionais comandaram o Ceará na reta final da Série A de 2022, que resultou no rebaixamento do Vovô para a Série B.

No caso do Ceará, Lucho González assumiu o comando do time na 24ª rodada da Série A do Brasileirão 2022, permanecendo no clube até a 34ª rodada. Foram 11 jogos pelo Vovô, com cinco derrotas, cinco empates e apenas uma vitória.

Após a demissão de Lucho, Juca Antonello assumiu como técnico do Ceará para as quatro rodadas finais da Série A. Foram três derrotas em sequência que resultaram no rebaixamento do Vovô com uma rodada de antecedência.

Já no Athletico-PR, em 2024, Lucho González assumiu como técnico do clube na 28ª rodada da Série A e teve Juca Antonello como seu auxiliar técnico. Ao todo, foram 14 jogos de Lucho, com nove derrotas, três vitórias e dois empates.