Lucas Sasha fala sobre ponto forte do Fortaleza para jogo contra o Rosario Central; veja

O volante Lucas Sasha, da equipe do Fortaleza, comentou na tarde desta terça-feira (20) sobre como o time tricolor deve se comportar na partida de volta contra o Rosario Central pelas oitavas de final da Sul-Americana. Segundo o atleta, o grande trunfo da equipe comandada por Juan Pablo Vojvoda está no aspecto defensivo.

“O sistema defensivo começa no ataque, temos dois jogadores que são os que mais correm para marcar. Tanto o Kayzer e o Lucero correm muito. Então o nosso sistema defensivo nos torna mais fortes. Foi o que nos trouxe até aqui. Somos muito fortes defensivamente e a gente tem provado isso. Não podemos deixar de valorizar o João Ricardo também. Quando passam da nossa defesa, ele tá sempre por lá e tem nos ajudado muito com partidas brilhantes. Isso tudo é muito importante para o jogo de amanhã. Se não tomarmos gol, no mínimo vamos para os pênaltis. Então acho que esse é o nosso ponto forte, que temos que usar amanhã para levar essa classificação”,

disse o camisa 88, exaltando a dedicação dos jogadores do ataque em defender.

Para Sasha, foi justamente esta postura que trouxe o Fortaleza até esse momento na competição. O Leão foi líder do Grupo D na primeira fase do torneio, mesmo tendo como concorrente o tradicional Boca Juniors, e em jogos de mata-mata na Sul-Americana vem de nove partidas sem derrota (contando todas as participações na competição).

Legenda: João Ricardo vive grande fase no Fortaleza Foto: Mateus Lotif/Fortaleza EC

Em outro ponto da entrevista, Sasha falou sobre a importância do retorno de Juan Martín Lucero ao elenco. O jogador estava fora por conta de um edema muscular, mas já pode voltar a campo diante da equipe argentina.

“Lucero é o nosso artilheiro. Nosso homem de referência lá na frente. Na ausência dele, fomos muito bem com o Kayzer. Mas o Lucero não deixa de ser um nome de peso, tanto pra nós aqui internamente quanto para fora. É sempre bom ter o time completo, nos sentimentos mais confiantes”, disse Sasha.

EL Gato, como é apelidado, já vestiu a camisa do Tricolor do Pici em 108 oportunidades, e marcou 46 gols. O argentino é o estrangeiro com mais tentos na história do clube, além de ostentar a marca de ter balançado as redes em todas as finais que disputou pelo Fortaleza.

Legenda: Lucero é o artilheiro do Fortaleza em 2024 Foto: Thiago Gadelha / SVM

Fortaleza e Rosario Central entram em campo nesta quarta-feira (21), às 19h (horário de Brasília), na Arena Castelão, em Fortaleza (CE). No jogo de ida, na Argentina, os times empataram em 1 a 1.

A definição de quem avança para as quartas de final, portanto, segue indefinida para o jogo da volta. O possível adversário nas quartas sairá do confronto entre Corinthians e RB Bragantino.