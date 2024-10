Lourenço fala sobre chances de acesso do Ceará na Série B: ‘estamos na briga’

Lourenço, meio-campista do Ceará, mostrou-se confiante no acesso do Vovô para a Série A do Brasileirão 2024. Apesar disso, deixou claro que o time tem que pensar jogo a jogo, e destacou o foco na partida contra o Ituano, no próximo sábado (19).

“Estamos na briga pelo acesso, queremos muito e vamos buscar. Mas é jogo a jogo, não dá para pensar lá na frente. Nosso foco hoje é no próximo duelo”, disse Lourenço, que nesta temporada soma 38 partidas pelo Ceará.

Não adianta ficar muito fazendo conta, pensando lá nos últimos jogos. O que temos que fazer é nos doar ao máximo visando esse jogo com o Ituano, nada além disso. É trabalhar muito bem e ir para lá com a ideia de fazer mais uma vez nosso melhor jogo, de buscar os três pontos. Lourenço Jogador do Ceará

Ituano e Ceará entram em campo no próximo sábado (19), às 17h (horário de Brasília), no estádio Novelli Júnior, em Itu (SP), pela 32ª rodada da Série B do Brasileirão 2024, a segunda divisão do Campeonato Brasileiro.