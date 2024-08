Livre de chance de rebaixamento, Floresta perde para o São Bernardo na despedida da Série C

O Floresta perdeu para o São Bernardo por 2 a 0 na noite deste sábado (24), no estádio Primeiro de Maio, em São Bernardo do Campo (SP), pela 19ª rodada da Série C do Brasileirão 2024, a última rodada da primeira fase.

Kayke Rodrigues e Maycon Douglas, jogadores do São Bernardo, foram os responsáveis por marcar os dois gols da vitória do time paulista. Após um primeiro tempo de poucas chances, os dois gols foram marcados na etapa final.

Com o resultado, o Floresta terminou na 16ª posição na tabela de classificação da Série C do Brasileirão 2024. A equipe conseguiu confirmar a permanência na terceira divisão do Campeonato Brasileiro na próxima temporada.

Já o São Bernardo terminou na quarta colocação na tabela, confirmando classificação para a próxima fase da competição.