Lisca é demitido do Avaí após 6 derrotas seguidas na Série A

Lisca não é mais técnico do Avaí. O time catarinense demitiu o treinador na noite desta segunda-feira (24), dias após a derrota para o Palmeiras, por 3 a 0, no Allianz Parque, em jogo válido pela 33ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. Foi a sexta derrota seguida do treinador pelo Leão da Ilha, que ocupa hoje a 19ª colocação da Série A, com 28 pontos.

Veja comunicado do Avaí

O Avaí Futebol Clube informa que Lisca não é mais o técnico da equipe. O treinador foi comunicado da decisão pela direção do clube em reunião realizada no início da noite desta segunda-feira (24). A direção agradece ao profissional e deseja sucesso em sua trajetória. pic.twitter.com/WEGPWv7eWX — Avaí Futebol Clube (@AvaiFC) October 24, 2022

O treinador deixa o Avaí com apenas 14,2% de aproveitamento em 7 partidas: venceu o Atlético/MG na estreia por 1 a 0, e depois só acumulou derrotas: São Paulo (4x0), Atlético-GO (1x2), Botafogo (1x2), Fortaleza (2x0), Fluminense (0x3) e Palmeiras (3x0).

Ano Ruim

Em 2022, Lisca passou por Sport e Santos antes de assumir o Avaí no lugar de Eduardo Barroca. Mas todas as passagens foram breves: Sport na Série B (3 jogos), Santos na Série A(4 jogos).