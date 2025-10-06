Leston Júnior mostra confiança em acesso do Floresta: 'Chegamos vivos na última rodada'

O Floresta foi derrotado pelo Londrina por 1x0 no Domingão pela 5ª rodada do quadrangular final da Série C e a luta pelo acesso se manteve para a última rodada. A equipe caiu para a 3ª colocação e não depende mais de si para subir para a Série B.

Na rodada final, a 6ª do quadrangular, o Verdão visita o Caxias, no estádio Centenário, em Caxias do Sul (RS), no dia 11, às 17 horas. O Londrina recebe o São Bernardo no mesmo dia e horário.

Na classificação, o Londrina lidera com 9 pontos, São Bernardo 6, o Verdão tem 6 e Caxias tem 3. O São Bernardo está na frente pelos critério dos gols marcados. Todos os times chegam na última rodada com chances de subir.

O técnico Leston Júnior avaliou as possibilidades do Verdão para a rodada final, lembrando que o clube subiu fora de casa da Série D para a Série C em 2020. Na ocasião, o Floresta subiu após empatar com o América/RN em 1x1, fora de casa.

"Nós em 2020 conquistamos o acesso fora de casa e por que não se apegar a isso também. Nós temos uma semana de trabalho, nós chegamos vivos pra última rodada para buscar esse acesso e a gente só vai voltar lá com acesso se a gente fizer por merecer. E eu confio que esses atletas o farão ao longo da semana", disse Leston.

Trabalhar o emocional

Ele explicou que trabalhará o emocional dos jogadores para o jogo decisivo contra o Caxias, para que eles cheguem preparados.

"A gente vai fazer uma semana de decisão, que é uma semana onde a gente vai treinar muito menos a parte tática, técnica e física e cuidar muito muito mais das pessoas, fazer com que todos os dias esses atletas sejam nutridos de confiança, sejam nutrido de de real possibilidade de ir em Caxias e brigar pelo acesso. E é isso que a gente vai fazer, porque foi isso que nos trouxe aqui. E só isso pode nos levar a comemorar em Caxias o acesso na próxima rodada".

Ele citou que será importante trabalhar o emocional, já que os jogadores mostraram ansiedade para o jogo com o Londrina no último domingo.

"Às vezes cria essa expectativa de uma classificação ou de um acesso antecipado numa competição tão equilibrada como essa. E às vezes é um pouquinho do emocional. É quando a gente fala de ansiedade, ela às vezes ela te pilha demais, mas às vezes ela te trava um pouquinho, né? É claro que a gente lamenta o resultado, mas tá tudo em aberto, a gente tá muito vivo e a passar essa confiança, essa segurança e essa tranquilidade. pros jogadores para que a gente possa ir para Caxias buscar esse acesso.