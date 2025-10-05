Veja combinações na rodada final do quadrangular para o Floresta subir para a Série B

O Floresta foi derrotado pelo Londrina por 1x0 no Domingão pela 5ª rodada do quadrangular final da Série C e a luta pelo acesso se manteve para a última rodada.

Na rodada final, a 6ª do quadrangular, o Verdão visita o Caxias, no estádio Centenário, em Caxias do Sul (RS), no dia 11, às 17 horas.

Na classificação, o Londrina lidera com 9 pontos, o Verdão tem 6 e São Bernardo e Caxias tem 3, mas eles jogam às 19 horas.

E o que o Floresta precisa fazer para subir?

1) Com vitória

Se vencer o Caxias, o Verdão chega a 9 pontos. Caso o São Bernardo ganhe os 2 jogos (Caxias e Londrina), a definição será no saldo de gols pelo tríplice empate entre Londrina, Floresta e São Bernardo.

Para que suba com uma vitória sem depender do saldo de gols, o Verdão precisará torcer para que o São Bernardo empate um dos dois jogos que terá (Caxias e Londrina)

2) Com empate

Se o Verdão empatar em Caxias, precisa torcer para que o São Bernardo no máximo empate os dois jogos. Outra combinação é o São Bernardo perder para o Londrina e o Floresta empatar.