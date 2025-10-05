Diário do Nordeste
Floresta x Londrina pela Série C: veja horário, onde assistir, palpites e escalação

Equipes se enfrentam no Domingão e Verdão pode conquistar acesso antecipado

Escrito por
Vladimir Marques vladimir.marques@svm.com.br
Jogada
Legenda: O Floresta entra em campo neste domingo com possibilidade de acesso antecipado
Foto: Kely Pereira / Floresta EC

O Floresta entra em campo neste domingo (5) para o jogo mais importante de sua história. O Lobo da Vila pode conquistar hoje o acesso para a Série B do Campeonato Brasileiro, em jogo contra o Londrina, às 16h30, no estádio Domingão, em Horizonte (CE), pela 5ª rodada do quadrangular.

O Verdão divide a liderança com o Londrina, com 6 pontos, enquanto São Bernardo e Caxias, que se enfrentam às 19 horas, tem 3 pontos.

A conta para o acesso do Verdão neste domingo é simples. Vencer e torcer para que São Bernardo e Caxias empatem no interior paulista. O Londrina também subirá se vencer e tiver a mesma combinação.

Se isso acontecer, o Floresta chega a 9 pontos e não pode mais ser ultrapassado na rodada final por pelo menos dois rivais, garantindo a vaga.

Se o Caxias vencer, a decisão fica para a última rodada, mesmo com o Floresta vencendo seu jogo. Na última rodada, o Caxias recebe o Floresta no dia 11 no estádio Centenário.

Legenda: Leston Júnior é o técnico do Floresta e pode levar o clube ao acesso
Foto: Kely Pereira / Floresta EC

Arbitragem FIFA

A CBF escalou um árbitro Fifa para apitar o jogo que pode selar o acesso do Floresta para a Série B do Campeonato Brasileiro de 2026. O carioca Bruno Arleu Araújo vai conduzir o duelo contra o Londrina.

Bruno será auxiliado por Daniel de Oliveira Alves e Thiago Rosa Esposito, que também são do Rio de Janeiro. O quarto árbitro designado é o baiano Emerson Souza Silva. A partida contará com árbitro de vídeo e terá Rodrigo D’Alonso, de Santa Catarina, como VAR.

Onde Assistir

DAZN, SportyNet+

Palpites

inter@

Prováveis escalações

Floresta

Dheimison, Thomás Kayck, Ícaro, Diego Matos, Mateus Ludke, João Pedro, Júlio Vaz, Pablo, Rodriguinho, Guilherme Nunes e Jeam. Técnico: Leston Júnior

Londrina

Luiz Daniel, João Vitor, Wallace, Matheus Leal, Alison, Lucas Marques, Vitinho, Wellington, Cristiano, Iago Teles e Quirino. Técnico: Roger Silva

 

 

