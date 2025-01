Léo Porto avalia empate do Fortaleza na estreia da Copinha: 'Acredito muito nesse grupo'

O Fortaleza ficou no empate de 2 a 2 na estreia contra o Carajás-PA, na Copa São Paulo de Futebol Júnior. As equipes se enfrentaram no Estádio Municipal Prefeito Gabriel Marques da Silva, em Santana de Parnaíba (SP). O técnico Leo Porto avaliou o desempenho do time e destacou a força do grupo.

"Um jogo difícil, né? A gente queria a vitória. Acabamos sofrendo dois gols aí e empatamos na estreia. Agora é descansar e pensar na próxima partida. A estreia é sempre um pouco mais nervosa, mais ansiedade da parte dos jogadores, mas acredito muito nesse grupo. Temos um grupo muito qualificado. Agora vamos nos preparar para a partida contra o São Bento", reforçou o treinador.

O Leão do Pici está no Grupo 25 da competição junto com o time paraense, Ituano e São Bento. Todos os times empataram nas respectivas estreias e estão com um ponto somado.

O Fortaleza volta a campo nesta quarta-feira (8), quando enfrenta o São Bento. O duelo terá início às 19h (de Brasília).