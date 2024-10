Léo Condé vê Ceará consistente diante da Ponte Preta: 'Fizemos um bom jogo, impositivo'

O Ceará venceu a Ponte Preta e colou no G-4 da Série B. Lucas Mugni balançou as redes ainda no primeiro tempo para garantir o resultado positivo na Arena Castelão. O técnico Léo Condé avaliou o desempenho do time na partida deste sábado.

“Um jogo bastante movimentado, dentro daquilo que a gente esperava. Os jogos da Série B são muito disputados. A Ponte é uma equipe que tem tradição, camisa, e sabíamos que iria criar dificuldade. A gente conseguiu fazer um bom jogo, impositivo, principalmente no primeiro tempo”, avaliou o técnico.

“Sabíamos que no segundo tempo a Ponte iria se lançar para cima da nossa equipe, e a gente tinha que ser bem assertivo nos contra-ataques. E criamos boas situações. Faltou, talvez, a gente ter matado o jogo. É uma competição difícil mesmo. A equipe fez uma partida consistente, mesmo com alguns desfalques, mas os que entraram foram bem. E vamos caminhar dentro da competição”, completou.

O Alvinegro está em quinto na tabela com 48 pontos somados, dois a menos que o Mirassol, quarto na classificação. O próximo desafio será contra o Ituano, no Estádio Novelli Júnior. O duelo ocorre no sábado (19), a partir das 17h (de Brasília).

