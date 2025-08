Léo Condé é o terceiro técnico mais longevo da Série A do Brasileirão; veja lista

Com a demissão do técnico Cláudio Tencati do Juventude, divulgada nesta terça-feira (29), a Série A do Brasileirão já acumula 13 dispensas de treinadores em 17 rodadas disputadas. Na contramão das estatísticas está o treinador do Ceará, Léo Condé, há mais de um ano à frente do Vovô. Ele figura entre os treinadores mais longevos do Campeonato Brasileiro, sendo o terceiro com mais tempo no cargo.

Anunciado em 27 de junho de 2024, o mineiro de 51 anos conseguir ser um ponto fora da curva em um Ceará conhecido pelas demissões de treinadores com curto tempo de trabalho. Durante o tempo à frente do Vovô, Condé conquistou o acesso à Série A após um arrancada nas últimas rodadas da Série B, o título invicto do Campeonato Cearense 2025 e está realizando, até o momento, uma campanha acima do esperado na elite nacional, com o time ocupando a nona posição, com 21 pontos.

Legenda: Vojvoda enfrentou Léo Condé 4 vezes na carreira, perdendo três e empatando um partida. Foto: Thiago Gadelha/SVM

O técnico do Ceará entrou no top 3 de trabalhos mais duradouros da Série A após a demissão de três técnicos: Juan Pablo Vojvoda, ex-Fortaleza, Luis Zubeldía, ex-São Paulo, e Thiago Carpini,ex-Vitória. Léo Condé, por outro lado, segue cada vez mais prestigiado no cargo e conta com o apoio da torcida alvinegra, que avalia o trabalho do treinador como positivo.

VEJA LISTA DE TÉCNICOS MAIS LONGEVOS DA SÉRIE A

Abel Ferreira | Palmeiras | 30 de outubro de 2020 Rogério Ceni | Bahia | 9 de setembro de 2023 Léo Condé | Ceará | 27 de junho de 2024 Roger Machado | Internacional | 18 de julho de 2024 Filipe Luís | Flamengo | 30 de setembro de 2024 Fernando Seabra | Cruzeiro | 31 de outubro de 2024 Cuca | Atlético-MG | 29 de dezembro de 2024 Leonardo Jardim | Cruzeiro | 4 de fevereiro de 2025 Rafael Guanaes | Mirassol | 14 de março de 2025 Renato Portaluppi | Fluminense | 3 de abril de 2025 Mano Menezes | Grêmio | 21 de abril de 2025 Dorival Júnior | Corinthians | 28 de abril de 2025 Cléber Xavier | Santos | 29 de abril de 2025 Fernando Diniz | Vasco | 9 de maio de 2025 Daniel Paulista | Sport | 7 de junho de 2025 Hernán Crespo | São Paulo | 18 de junho de 2025 Davide Ancelotti | Botafogo | 8 de julho de 2025 Fábio Carille | Vitória | 9 de julho de 2025 Renato Paiva | Fortaleza | 17 de julho de 2025

*Sob supervisão de Daniel Farias.