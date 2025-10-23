LDU x Palmeiras na Libertadores: veja onde assistir, horário e escalações
Veja as informações sobre o confronto da semifinal da Libertadores 2025
Escrito por
Daniel Farias daniel.farias@svm.com.br
LDU e Palmeiras se enfrentam nesta quinta-feira (23) na Libertadores, em partida válida pelo jogo de ida da semifinal do torneio continental. O jogo será às 21h30, no estádio Casa Blanca, em Quito (EQU). Veja onde assistir ao vivo e as prováveis escalações.
ONDE ASSISTIR
- ESPN
- Disney+
PROVÁVEIS ESCALAÇÕES
LDU: Alexander Domínguez; Allala, Adé e Quiñónez; Quintero, Minda, Villamil, Gruezo e Alvarado; Bryan Ramírez e Medina.
Palmeiras: Carlos Miguel; Khellven, Gustavo Gómez, Bruno Fuchs e Piquerez; Aníbal Moreno, Andreas Pereira, Mauricio e Felipe Anderson; Flaco López e Vitor Roque.
LDU X PALMEIRAS | FICHA TÉCNICA
- Competição: jogo de ida da semifinal da Libertadores 2025
- Local: estádio Casa Blanca, em Quito (EQU)
- Data: 23/10/2025 (quinta-feira)
- Horário: 21h30 (de Brasília)
