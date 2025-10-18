Diário do Nordeste
Flamengo x Palmeiras pelo Campeonato Brasileiro: veja horário, onde assistir e palpites

Equipes se enfrentam pela 29ª rodada do torneio nacional

Escrito por
Ian Laurindo* ian.prado@svm.com.br
Jogada
Legenda: Flamengo x Palmeirs se enfrentam pelo Campeonato Brasileiro neste domingo (19), às 16h, no Maracanã pela 29ª rodada do torneio nacional
Foto: Adriano Fontes/Flamengo

Flamengo Palmeiras se enfrentam pelo Campeonato Brasileiro neste domingo (19), pela 29ª rodada do torneio nacional. O jogo será às 16h, no Maracanã, em Rio de Janeiro. Veja onde assistir ao vivo, palpites e prováveis escalações. 

ONDE ASSISTIR

A partida Flamengo x Palmeiras, pelo Campeonato Brasileiro, terá transmissão do Premiere, Globo e SporTV. Além do GeTV no streaming.

PALPITES

inter@

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Flamengo: Rossi; Emerson Royal, Léo Ortiz, Léo Pereira e Alex Sandro; Pulgar, Jorginho e Arrascaeta; Luiz Araújo, Pedro e Lino. Técnico: Filipe Luís.

Palmeiras: Carlos Miguel; Giay, Gustavo Gómez, Murilo, Piquerez; Aníbal Moreno, Andreas Pereira, Felipe Anderson, Raphael Veiga; Flaco López, Vitor Roque. Técnico: Abel Ferreira.

FLAMENGO X PALMEIRAS | FICHA TÉCNICA

  • Competição: Campeonato Brasileiro

  • Local: Maracanã, no Rio de Janeiro

  • Data: 19/102025

  • Horário: 16h

