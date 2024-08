Kuscevic é convocado pela Seleção do Chile para disputar as Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026

O zagueiro do Fortaleza, Kuscevic, entrou na lista dos 26 jogadores convocados para defender a Seleção do Chile na disputa contra Argentina e Bolívia pelas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026. Contanto com o atleta do Pici, mais quatro jogadores que atuam no futebol brasileiro entraram na seleta lista chilena: o volante Erick Pulgar (Flamengo) e os atacantes Eduardo Vargas (Atlético-MG) e Jean Meneses (Vasco).

Kuscevic já havia sido convocado anteriormente para a disputa da Copa América, mas o Chile acabou sendo eliminado do torneio ainda na fase de grupos. O jogador de 28 anos não saiu do banco em nenhuma das três partidas na competição continental.

A seleção comandada por Ricardo Gareca tem apenas uma vitória em seis partidas, e ocupa a oitava posição nas Eliminatórias. O primeiro duelo dos 26 convocados acontece no dia 5 de setembro, contra os argentinos (líder), no Monumental de Núñez. Já o confronto contra os bolivianos (9º lugar) é no dia 10 do mesmo mês, em Santiago.

Veja a lista de convocados do Chile:

Goleiros

Gabriel Arias - Racing

Brayan Cortés - Colo Colo

Lawrence Vigouroux - Swansea City

Defensores

Mauricio Isla - Colo Colo

Felipe Loyola - Independiente

Paulo Díaz - River Plate

Guillermo Maripán - Monaco

Matías Catalán - Talleres de Córdoba

Benjamín Kuscevic - Fortaleza

Gabriel Suazo - Toulouse

Thomas Galdames - Godoy Cruz

Eugenio Mena - Universidad Católica

Meio-campistas

Rodrigo Echeverría - Huracán

Williams Alarcón - Huracán

Erick Pulgar - Flamengo

Vicente Pizarro - Colo Colo

Claudio Baeza - Toluca

Marcelino Núñez - Norwich City

Diego Valdés - América de México

Atacantes