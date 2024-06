Kobayashi comemora nova vitória coral e ressalta importância em continuar pontuando na Série C

Após vencer o Londrina, por 1 a 0, na noite do último sábado (1º), pela Série C do Campeonato Brasileiro, o técnico do Ferroviário, Paulinho Kobayashi, falou sobre o impacto da vitória para a sequência do clube na competição. Além do resultado, após o confronto, o comandante do Tubarão da Barra também ressaltou a importância em continuar somando pontos, independentemente da maneira que o time jogue.

“Primeiro temos que sair dessa má fase. Em 2 jogos nos havíamos tomado 9 gols, então não é fácil você já sair jogando bem. Primeiro temos que construir algo mais sólido para não perder o jogo, e isso não é tão fácil assim. Precisamos primeiro fechar a casa, e depois disso começamos a construir. O importante não é ficar pensando em jogar bem, é pensar em ganhar pontos.” Paulinho Kobayashi Técnico do Ferroviário

Com a vitória sobre a equipe paranaense, o Ferroviário conquistou seu sétimo ponto na Série C. Somando-se a isso, a equipe cearense abriu 4 pontos de diferença para o São José-RS, primeiro colocado do Z-4 da competição. Quando questionado sobre o assunto, Kobayashi o quão importante é se afastar da zona de rebaixamento para que o time apresente um futebol mais “leve”.

“Primeiro temos que sair da zona de rebaixamento. Temos que somar pontos, tenho que fazer com que a equipe cresça e depois, talvez, quando tivermos essa tranquilidade de saber que não vamos mais cair, a gente consegue desenvolver um futebol diferente. Tenho que ser realista naquilo que preciso. Independente de jogar bem ou não, é somar pontos e sair dessa zona desconfortável. Então, quando tivermos um pouco mais soltos, mais leve, aí sim tentaremos jogar futebol.”

Com o resultado, o Ferroviário saltou para 14º na tabela. O time coral conquistou duas vitórias, um empate e três derrotas na competição. O próximo duelo será contra o Botafogo-PB, no dia 9 de junho (domingo), às 16h30 horas (de Brasília), no Estádio Almeidão, na Paraíba.

*Sob supervisão de Vladimir Marques.