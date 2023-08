Kobayashi celebra vaga do Ferroviário na Copa do Brasil e projeta duelo com o Nacional na Série D

Após vencer o Pacajus de virada na semifinal da Taça Fares Lopes, o Ferroviário garantiu vaga na final da competição e na Copa do Brasil de 2024. O time comandado por Paulinho Kobayashi venceu por 5 a 1 o duelo desta quarta-feira (16), no Estádio Presidente Vargas. O técnico elogiou o desempenho da equipe e projetou o duelo decisivo contra o Nacional de Patos, desta vez pelas oitavas da Série D.

“Mais uma decisão. Vamos encontrar dificuldade principalmente na parte física. Mas entendo que nossa equipe está preparada. Será um jogo truncado, difícil. O adversário vai vir numa linha mais baixa, muitas vezes eles jogam com três zagueiros fora de casa. E nós temos que preparar nossa equipe para que tenha o equilíbrio também e consiga fazer os gols”, disse Kobayashi sobre o jogo da volta contra o Nacional de Patos. No primeiro confronto, as equipes ficaram no empate sem gols.

Legenda: Ferroviário venceu o Pacajus por 5 a 1. Foto: Lenilson Santos/Ferroviário

VAGA NA COPA DO BRASIL E FINAL DA FARES LOPES

Diante do Cacique, o Ferroviário virou o placar. O Tubarão da Barra precisava vencer por três gols para se garantir na final da Fares Lopes, já que o Pacajus tinha vencido o primeiro confronto por 2 a 0.

“No 1T, acho que o nervosismo atrapalhou um pouco, a ansiedade de querer fazer os gols logo. No intervalo, falei que tínhamos que mudar um pouco a nossa maneira de jogar. Nós tínhamos que envolver o adversário principalmente pelos lados, que era onde nossa equipe tinha espaço e conseguimos fazer com que nossa equipe jogasse futebol. Tomamos o gol porque nós estávamos tentando. Mas esse equilíbrio que eles voltaram no 2t, competindo bastante, fez com que nossa equipe fizesse os gols e conseguisse a classificação. Estão todos de parabéns. O objetivo já foi alcançado. Já que o Iguatu tem a Copa do Brasil, e nós queríamos a Copa do Brasil. Agora nós vamos brigar pelo título. O maior objetivo, que era dar calendário e também a questão financeira para o clube, já conseguimos”, disse.

“Isso mostrou que o grupo, na hora da decisão, consegue ter equilíbrio e buscar o resultado. Sabíamos que não ia ser fácil, principalmente ter que tirar dois gols. Mas, no 2T, voltamos um pouco mais determinados. Mesmo tomando gol, nós não baixamos a guarda e continuamos buscando o resultado. No final, nós fomos premiados e conseguimos fazer mais gols. (...) Lutaram mesmo às vezes tendo que jogar de uma maneira diferente, mas competindo. E fez com que a nossa equipe revertesse essa situação", completou Kobayashi.

O Ferroviário volta a campo neste domingo (20), contra o Nacional de Patos. O duelo é válido pelas oitavas da Série D do Brasileirão. As equipes se enfrentam no Estádio Presidente Vargas, a partir das 17 horas (de Brasília).