Paulinho Kobayashi ressalta espírito de união do Ferroviário no jogo de ida contra o Nacional-PB

Na tarde deste domingo (13), o Ferroviário enfrentou o Nacional-PB pelo jogo de ida das oitavas de final da Série D e ficou no empate sem gols. O jogo no Estádio José Cavalcanti, em Patos, no interior paraibano, teve condições adversas que dificultaram o estilo de jogo do Tubarão, como o gramado ruim da praça esportiva. Para o treinador Paulinho Kobayashi, mesmo com todas as dificuldades, o espírito de união da equipe foi preponderante para a conquista de um resultado positivo no confronto.

"A primeira estratégia era somar pontos. Eu sabia que ia ser um jogo difícil e, para isso, nós tínhamos a consciência que precisávamos fazer um bom jogo. Acredito que os jogadores conseguiram obedecer bem o nosso sistema tático, ajudaram bastante. Conseguimos eliminar jogadas fortes deles. Nossa equipe teve até chance de fazer gols, mas não conseguimos. O mais importante foi ter conseguido um bom resultado. O que prevaleceu foi o espírito de união. Todos os jogadores correram um pelo outro e ajudaram para levar o empate para poder decidir dentro de casa", disse.

Em casa, o Ferroviário está imbatível na Série D. Foram oito jogos, com oito vitórias, 24 gols marcados e apenas três sofridos. No duelo do próximo domingo, às 17h, no Estádio Presidente Vargas, o Tubarão da Barra precisa de uma simples vitória para avançar ás quartas de final. De acordo com Kobayashi, a postura da equipe deverá ser dominante, diferente do que foi apresentado hoje.

"Dentro de casa, nós temos que nos impor. Jogamos em uma linha um pouco mais baixa hoje, mas em casa temos que fazer com que a nossa equipe jogue um pouco mais, agrida mais o adversário, consiga envolver mais o adversário ofensivamente no último terço e acertar os passes, finalizando mais para, dessa maneira, buscar nossa classificação", completou.

DE OLHO NA COPA DO BRASIL

Antes do confronto decisivo diante do Nacional-PB, o Ferrão tem outra decisão. Pela Fares Lopes, o Tubarão vai receber o Pacajus, no PV, na quarta-feira (16), às 20h. A equipe precisa reverter uma desvantagem de dois gols para chegar à final da Taça Fares Lopes de 2023.