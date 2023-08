Nacional-PB x Ferroviário: confira horário, onde assistir, palpites e prováveis escalações

O Ferroviário entra em campo neste domingo (13), às 16h, contra o Nacional/PB, no Estádio Zé Cavalcanti, em Patos (PB), pelas Oitavas de Final da Série D do Campeonato Brasileiro. A partida é a primeira do confronto entre as equipes.

O Tubarão da Barra chega como a melhor equipe do campeonato, com melhor campanha geral e eliminou o Princesa de Solimões/AM na fase anterior (1x1) e (3x0). O Ferrão foi líder do Grupo B e contabiliza 12 vitórias em 16 jogos, são 34 gols feitos e apenas sete sofridos. O Tubarão da Barra não sabe o que é perder na competição.

Do outro lado, o Nacional de Patos eliminou o ASA de Arapiraca, perdendo a primeira por 1 a 0 e revertendo com uma vitória em casa por 3 a 1.

Ciel retorna

O atacante Ciel, ausente do jogo contra o Princesa no PV na rodada anterior, retorna ao time e espera um duelo complicado diante do Nacional.

"Um jogo fora de casa, contra um time que tem qualidade. Trabalhamos em cima do adversário, o professor nos passou como eles jogam e vamos tentar o nosso objetivo nesse jogo fora de casa. É um duelo de 180 minutos e temos que fazer o melhor desde o 1º jogo, não pensar apenas no segundo em casa. Vamos nos dedicar e os detalhes vão decidir", declarou o atacante Ciel.

ONDE ASSISTIR

A partida conta com transmissão da TV Brasil e tempo real do Diário do Nordeste.

PALPITE PARA O JOGO

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Nacional/PB

Rodrigo Carvalho, Talles, Hitalo, Capixaba, Arthurzinho, Bruno Menezes, Moreilândia, Léo Cereja, Pedrinho, Kel Baiano, Hebert. Técnico: Rodrigo Fonseca

Ferroviário:

Douglas Dias, Wesley, Alisson, Éder Lima, Lincoln, Mattheus Silva, Felipe Guede, Maycon Lucas, Deysinho, Vitinho e Ciel. Técnico: Paulinho Kobayashi

FICHA TÉCNICA

Competição: Oitavas de Final do Brasileiro Série D

Local: Estádio Zé Cavalcanti, em Patos (PB)

Data: 13/08/2023 (domingo)

Horário: 16 horas

Árbitro: Murilo Francisco Misson Junior - MG

Assistente 1: Pablo Almeida da Costa - MG

Assistente 2: Douglas Almeida Costa - MG