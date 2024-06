Kervin não retorna com delegação do Fortaleza após título e embarca para os Estados Unidos; entenda

O meia-atacante Kervin Andrade não retornou para Fortaleza (CE) com a delegação do Tricolor do Pici na madrugada desta segunda-feira (10), após a conquista do título da Copa do Nordeste 2024, sobre o CRB, em Maceió (AL).

De acordo com apuração do Sistema Verdes Mares, o jogador de 19 anos seguiu viagem na verdade para Miami, nos Estados Unidos. Kervin se apresentará à seleção da Venezuela para o período de preparação para a disputa da Copa América.

Legenda: Kervin Andrade comemora gol pelo Fortaleza Foto: Ismael Soares/SVM

Kervin está na lista de 30 jogadores convocados para a preparação da Venezuela para a Copa América. Os treinamentos começarão no dia 7 de junho, em Bradenton, na Flórida (EUA). Uma semana antes do início do torneio, quatro jogadores serão cortados da lista.

Kervin Andrade é um dos destaques do Fortaleza na temporada 2024. Com apenas 19 anos, ele já soma sete gols e quatro assistências em 21 jogos disputados pelo time profissional do Tricolor do Pici.