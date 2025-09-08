Kervin Andrade se despede do Fortaleza em carta emocionada para clube e torcida; veja

Kervin Andrade se despediu do Fortaleza em carta emocionada publicada nas redes sociais nesta segunda-feira (2). O meio-campista de 20 anos, joia da base do clube, foi negociado com o Maccabi Tel Aviv, de Israel. No texto, o jovem venezuelano que acumula convocações para a seleção do país, agradece ao Tricolor e à torcida.

No texto, ele agradece a jogadores, comissão técnica, diretoria, além dos demais profissionais que fazem a rotina do clube.

"Queria aproveitar este momento para agradecer pelo tempo incrível que passamos juntos. Eu realmente valorizo a oportunidade que tive de trabalhar com cada um de vocês. (...) Levo comigo não apenas grandes lições profissionais, mas também memórias e momentos que me ensinaram a ser uma pessoa melhor! Vou guardar com carinho meu tempo no Fortaleza. Obrigado pelo apoio e por tornarem cada dia mais fácil", afirmou em trecho.

"Sentirei muita falta do trabalho diário com cada pessoa do clube, do trabalho em equipe e de tudo o que conquistamos juntos. Desejo a todos o melhor em seus futuros projetos. Espero que nossos caminhos se cruzem novamente", completou o atleta.

O ex-jogador do Leão também lembrou do carinho da torcida e agradeceu todo o apoio recebido.

"Queria dizer que não há palavras para agradecer por tudo o que vocês fazem por este escudo! Desde a primeira vez que pisei em campo, senti a energia e o apoio incondicional de vocês em cada partida. Vocês são o coração deste clube. Obrigado pelo incentivo, por nunca pararem de cantar e por mostrarem que a paixão do Leão do Pici é a maior", completou o atleta.

Legenda: Kervin comemora o gol da vitória sobre o Horizonte. Foto: Thiago Gadelha / SVM

NEGOCIAÇÃO

O Fortaleza vendeu 60% dos direitos econômicos do atleta pelo valor de US$1,8 milhão. O Tricolor permaneceu com 40% dos direitos do jogador. Kervin chegou ao clube em 2023, para integrar a base no sub-20 e se destacou na Copa São Paulo de Futebol Júnior. Em seguida, foi integrafo ao time prinicpal. Ao todo, foram 51 jogos, com oito gols e cinco assistências com a equipe.