Diário do Nordeste
Assinante
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Kervin Andrade se despede do Fortaleza em carta emocionada para clube e torcida; veja

Jogador de 20 anos foi negociado com o Maccabi Tel Aviv

Escrito por
Crisneive Silveira crisneive.silveira@svm.com.br
Jogada
Legenda: Kervin Andrade, destaque do Fortaleza.
Foto: Thiago Gadelha / SVM

Kervin Andrade se despediu do Fortaleza em carta emocionada publicada nas redes sociais nesta segunda-feira (2). O meio-campista de 20 anos, joia da base do clube, foi negociado com o Maccabi Tel Aviv, de Israel. No texto, o jovem venezuelano que acumula convocações para a seleção do país, agradece ao Tricolor e à torcida.

No texto, ele agradece a jogadores, comissão técnica, diretoria, além dos demais profissionais que fazem a rotina do clube. 

"Queria aproveitar este momento para agradecer pelo tempo incrível que passamos juntos. Eu realmente valorizo a oportunidade que tive de trabalhar com cada um de vocês. (...) Levo comigo não apenas grandes lições profissionais, mas também memórias e momentos que me ensinaram a ser uma pessoa melhor! Vou guardar com carinho meu tempo no Fortaleza. Obrigado pelo apoio e por tornarem cada dia mais fácil", afirmou em trecho. 

"Sentirei muita falta do trabalho diário com cada pessoa do clube, do trabalho em equipe e de tudo o que conquistamos juntos. Desejo a todos o melhor em seus futuros projetos. Espero que nossos caminhos se cruzem novamente", completou o atleta. 

O ex-jogador do Leão também lembrou do carinho da torcida e agradeceu todo o apoio recebido. 

"Queria dizer que não há palavras para agradecer por tudo o que vocês fazem por este escudo! Desde a primeira vez que pisei em campo, senti a energia e o apoio incondicional de vocês em cada partida. Vocês são o coração deste clube. Obrigado pelo incentivo, por nunca pararem de cantar e por mostrarem que a paixão do Leão do Pici é a maior", completou o atleta.  

Kervin
Legenda: Kervin comemora o gol da vitória sobre o Horizonte.
Foto: Thiago Gadelha / SVM

NEGOCIAÇÃO

O Fortaleza vendeu 60% dos direitos econômicos do atleta pelo valor de US$1,8 milhão. O Tricolor permaneceu com 40% dos direitos do jogador. Kervin chegou ao clube em 2023, para integrar a base no sub-20 e se destacou na Copa São Paulo de Futebol Júnior. Em seguida, foi integrafo ao time prinicpal. Ao todo, foram 51 jogos, com oito gols e cinco assistências com a equipe. 

Assuntos Relacionados
Kervin Andrade comemora gol pelo Fortaleza

Jogada

Kervin Andrade se despede do Fortaleza em carta emocionada para clube e torcida; veja

Jogador de 20 anos foi negociado com o Maccabi Tel Aviv

Crisneive Silveira Há 14 minutos

Jogada

Maracanã renova com técnico Júnior Cearense até 2026

Equipe volta a campo para a Taça Fares Lopes

Crisneive Silveira Há 55 minutos

Jogada

FCF define tabela da 2ª Fase do Cearense Sub-20; veja confrontos

Oito equipes estão na luta pelo título

Vladimir Marques Há 1 hora

Jogada

Fortaleza x Vitória: mais de 14 mil torcedores confirmam presença em duelo da Série A

Equipes se enfrentam no dia 13, na Arena Castelão

Crisneive Silveira Há 1 hora
Foto de Pedro Henrique está há quatro meses sem marcar gol e dar assistência

Jogada

Pedro Henrique está há quatro meses sem fazer gol e dar assistência pelo Ceará

Atacante chegou como um dos principais reforços do Vozão para 2025

Ian Laurindo* Há 2 horas

Jogada

Goleiro morre logo após defender pênalti durante jogo de futsal, no Pará

Edson, conhecido como Pixé, participava de jogo na cidade de Augusto Corrêa

Redação 08 de Setembro de 2025