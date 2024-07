Kayzer celebra 1º gol pelo Fortaleza desde retorno e agradece apoio da torcida: 'me cobro muito'

Renato Kayzer marcou o terceiro gol do Fortaleza na vitória por 3 a 1 diante do Atlético-GO neste domingo (21), na Arena Castelão. Com o resultado, o time entrou no G-4 do Brasileirão. O atacante, que retornou ao clube em abril deste ano, se emocionou ao voltar a balançar as redes pelo Tricolor do Pici.

"Infelizmente foi contra o Atlético-GO, que abriu as portas para mim ano passado para fazer parte minha recuperação. Agradeço ao Atlético por ter me ajudado. Estou muito feliz, um gol tão esperado. Desde a minha volta, não tinha marcado ainda", ressaltou.

"Todo mundo que me conhece sabe que eu sou um jogador que me cobro muito. É tudo no tempo de Deus, com trabalho. No dia-a-dia todo mundo sabe como me entrego nos treinamentos. Agradecer o apoio da torcida, vi como foi a reação deles após o gol. O apoio da comissão técnica, os jogadores, ao presidente, diretoria, e o Fortaleza é o maior beneficiado com isso", completou o jogador em entrevista pós-jogo.

O Tricolor do Pici volta a campo na quarta-feira (27), quando enfrenta o Criciúma em jogo atrasado. O duelo será às 19h (de Brasília), no Estádio Heriberto Hulse.