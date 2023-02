Juventus x Lazio: confira horário, onde assistir, palpites e prováveis escalações

Juventus e Lazio se enfrentam em jogo válido pelas quartas de final da Copa da Itália. O jogo acontece nesta quinta-feira, (2), no Juventus Stadium, às 17h.

Para a partida as equipes chegam em situações semelhantes. A Lazio, em sua última partida, venceu por 1 a 0 o Bologna, com gol de Felipe Anderson. A Juventus venceu por 2 a 1, com gols de Moise Kean e Federico Chiesa, contra o Monza.

No Campeonato Italiano as equipes estão distantes na classificação, a Lazio ocupa a 3ª posição com 38 pontos e a Juventus está em 13º, com 23.

ONDE ASSISTIR

O jogo terá transmissão da ESPN 4, Star+ e Bet 365.

PALPITE PARA O JOGO

inter@

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Juventus: Perin; Danilo, Bremer, Alex Sandro; De Sciglio, Fagioli, Locatelli, Rabiot, Kostic; Di Maria; Kean. Técnico: Massimiliano Allegri

Lazio: Provedel; Lazzari, Patric, Romagnoli, Marusic; Milinkovic-Savic, Cataldi, Vecino; Pedro, Felipe Anderson, Zaccagni. Técnico: Maurizio Sarri

JUVENTUS X LAZIO | FICHA TÉCNICA

Data: 02/02/2023

Horário: 17h

Local: Juventus Stadium

Árbitro: F. Maresca