Juventude x Red Bull Bragantino pela Série A: veja horário, onde assistir e escalações
As equipes se enfrentam em jogo pela 29ª rodada da Série A
Juventude e Red Bull Bragantino se enfrentam pela Série A nesta segunda-feira (20), em jogo pela 29ª rodada. O jogo será às 19h, no Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul (RS).
O time jaconero é o 19º colocado com 23 pontos e vem de derrota para o Fluminense por 1x0, no Maracanã.
Já o Massa Bruta é o 10º colocado com 36 pontos e vem de derrota para o Palmeiras por 5x1 fora de casa.
ONDE ASSISTIR
Premiere
PALPITES
PROVÁVEIS ESCALAÇÕES
JUVENTUDE
Gastón; Igor Formiga, Abner, Marcos Paulo e Marcelo Hermes; Rafael Bilu, Jádson e Caíque Gonçalves; Ênio, Gabriel Taliari e Gilberto.Técnico: Thiago Carpini
BRAGANTINO:
Cleiton; Hurtado, Pedro Henrique, Guzmán e Juninho Capixaba; Gabriel, Matheus Fernandes e Jhon Jhon; Lucas Barbosa, Laquintana e Eduardo Sasha. Técnico: Fernando Seabra
Arbitragem:
Árbitro: Felipe Fernandes de Lima (MG)
Assistentes: Leila Naiara Moreira da Cruz (DF) e Felipe Alan Costa de Oliveira (MG)
VAR: Marco Aurelio Augusto Fazekas Ferreira (MG)