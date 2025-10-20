Diário do Nordeste
Assinante
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Juventude x Red Bull Bragantino pela Série A: veja horário, onde assistir e escalações

As equipes se enfrentam em jogo pela 29ª rodada da Série A

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
Jogada
Legenda: O Juventude recebe o Bragantino pela Série A
Foto: Fernando Alves/ECJ

Juventude e Red Bull Bragantino se enfrentam pela Série A nesta segunda-feira (20), em jogo pela 29ª rodada. O jogo será às 19h, no Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul (RS).

O time jaconero é o 19º colocado com 23 pontos e vem de derrota para o Fluminense por 1x0, no Maracanã.

Já o Massa Bruta é o 10º colocado com 36 pontos e vem de derrota para o Palmeiras por 5x1 fora de casa.


ONDE ASSISTIR

Premiere

PALPITES

inter@

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

JUVENTUDE

Gastón; Igor Formiga, Abner, Marcos Paulo e Marcelo Hermes; Rafael Bilu, Jádson e Caíque Gonçalves; Ênio, Gabriel Taliari e Gilberto.Técnico: Thiago Carpini

BRAGANTINO: 

Cleiton; Hurtado, Pedro Henrique, Guzmán e Juninho Capixaba; Gabriel, Matheus Fernandes e Jhon Jhon; Lucas Barbosa, Laquintana e Eduardo Sasha. Técnico: Fernando Seabra

Arbitragem:

Árbitro: Felipe Fernandes de Lima (MG)

Assistentes: Leila Naiara Moreira da Cruz (DF) e Felipe Alan Costa de Oliveira (MG)

VAR: Marco Aurelio Augusto Fazekas Ferreira (MG)

Assuntos Relacionados

Jogada

Juventude x Red Bull Bragantino pela Série A: veja horário, onde assistir e escalações

As equipes se enfrentam em jogo pela 29ª rodada da Série A

Redação Há 11 minutos

Jogada

Girão aponta dívida de R$ 100 milhões no Fortaleza, e Marcelo Paz rebate

Declarações acontecem no momento em que o clube está na iminência de ser rebaixado para Série B

Redação Há 32 minutos
Fortaleza está dez pontos abaixo do desempenho de 2022, quando escapou do rebaixamento

Jogada

Fortaleza está dez pontos abaixo do desempenho de 2022, quando escapou do rebaixamento

Campanha de 2022 era tida como referência na luta pela permanência na Série A

Daniel Farias Há 54 minutos

Jogada

Vasco x Fluminense pela Série A: veja horário, onde assistir e escalações

As equipes se enfrentam em jogo pela 29ª rodada da Série A

Redação Há 1 hora
Foto de Raniele, jogador do Corinthians

Jogada

Corinthians sofre novo transfer ban por atraso em pagamento ao Cuiabá

O Timão foi notificado da punição nessa segunda-feira (20)

Samir de Carvalho* Há 1 hora
jogador de futebol

Jogada

Arrascaeta sofre tentativa de assalto ao deixar o Maracanã após vitória do Flamengo

Jogador se manifestou nas redes sociais

Redação Há 1 hora