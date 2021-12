Juventude x Corinthians: confira horário, onde assistir, palpites e prováveis escalações

O Juventude entra em campo nesta quinta-feira (9), às 21h30 (horário de Brasília), contra o Corinthians, pela 38ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. O duelo acontece no Estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul. Em caso de vitória e tropeço do Bahia, a equipe de Jair Ventura garante a permanência na elite do Brasileirão 2022.

Palpite para o jogo

Onde assistir

A partida será transmitida ao vivo pelo Premiere.

Prováveis escalações

Juventude

Douglas; Paulo Henrique, Vitor Mendes, Rafael Forster e Guilherme Santos; Dawhan, Jadson, Guilherme Castilho e Wescley; Sorriso e Capixaba (Roberson). Técnico: Jair Ventura.

Corinthians

Cássio; Fagner, João Victor, Gil e Fábio Santos (Lucas Piton); Gabriel; Willian, Giuliano, Renato Augusto e Gabriel Pereira (Du Queiroz ou Gustavo Mosquito); Jô. Técnico: Sylvinho.

Ficha técnica | veja horário, local e onde assistir

Juventude x Corinthians - 38ª rodada da Série A do Brasileirão

Local: Estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul (RS)

Data: 09/12/2021 (quinta-feira)

Horário: 21h30 (de Brasília)

Árbitro: Rodolpho Toski Marques (FIFA-PR)

Assistentes: Bruno Boschilia (FIFA-PR) e Ivan Carlos Bohn (PR)

Transmissão: Premiere