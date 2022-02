Juninho Quixadá critica arbitragem após empate entre Maracanã e Ferroviário pelo Campeonato Cearense

O meia-atacante Juninho Quixadá utilizou as redes sociais para criticar a arbitragem de Ferroviário x Maracanã pela 11ª rodada do Campeonato Cearense.

O experiente atleta dirigiu-se a árbitra-assistente n°2 Ana Carolina Lima de Souza após a anulação do gol do Maracanã, anotado por Índio, aos 40 minutos do 2º tempo, com assistência de Quixadá.

Na postagem, o camisa 21 do Maracanã cobrou providências da Federação Cearense de Futebol (FCF).

Juninho Quixadá Meia-atacante do Maracanã “Nunca fui de fazer reclamações de arbitragem, mas já está demais o que estão fazendo com a equipe do Maracanã. Não é de hoje que os árbitros vêm “errando” contra a gente. Mas o que fizeram hoje foi um ABSURDO! Inicialmente, eu pensei que eles (arbitragem) tinham marcado impedimento do meu passe […] Mas quando acabou o jogo, me disseram que o impedimento foi marcado antes, no lance em que eu recebo a bola. Então, eu fiz questão de separar os dois lances para vocês verem o ABSURDO que a Sra. Ana Carolina Lima de Souza fez. Esperamos providências da Federação Cearense de Futebol, e que esses erros contra nós não aconteça mais.”

Classificação do Campeonato Cearense

A equipe de Wescley Farias ocupa a 4ª colocação, com 15 pontos conquistados em 11 partidas. No sábado (12), às 15h, o Maracanã enfrenta o Pacajus, no Estádio Domingão, em Horizonte (CE).