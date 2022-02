Ferroviário e Maracanã empatam no Elzir Cabral pela 11ª rodada do Campeonato Cearense

Ferroviário e Maracanã empataram em 1 a 1 nesta terça-feira (8), na Vila Olímpica Elzir Cabral, na estreia do técnico Paulinho Kobayashi, pela 11ª rodada do Campeonato Cearense. Wandson, para o Tubarão da Barra, e Dudu Itapajé, para o Azulão, marcaram os gols da partida.

Com o resultado, o Ferroviário chega aos 21 pontos e mantém a vice-liderança do Estadual. Nas últimas três partidas, o Tubarão da Barra soma três empates. O Maracanã, por sua vez, figura na 3ª posição, com 15 pontos.

As equipes voltam a campo no sábado (12). O Maracanã recebe o Pacajus, no Domingão, às 15h (horário de Brasília), enquanto o Ferroviário visita o Icasa, no Estádio Inaldão, às 16h (horário de Brasília).