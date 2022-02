Ferroviário x Maracanã: confira horário, onde assistir, palpites e prováveis escalações

Um novo começo. Assim trata o Ferroviário sua continuidade no Campeonato Cearense de 2022, ao trocar de treinador antes da 11ª rodada da 1ª Fase. O time coral demitiu o técnico Anderson Batatais após o empate frustrante em 1 a 1 com o Atlético no último sábado no Elzir Cabral, contratando Paulinho Kobayashi para dar continuidade ao trabalho. O novo treinador foi apresentado na segunda-feira (7) e já comanda o time hoje, contra o Maracanã, pela 11ª rodada, às 15h30 no estádio Elzir Cabral.

Onde Assistir

A partida terá transmissão da FCF TV no Youtube e do tempo real do Diário do Nordeste.

Como chegam

Ainda que o Ferrão esteja invicto no certame e na vice-liderança com 20 pontos, a equipe já empatou 5 vezes, complicando a chegada na liderança, que hoje é do Caucaia com 22 pontos. O time coral tem 4 rodadas para tirar a diferença e alcançar uma vaga na Copa do Brasil de 2023.

Com pouco tempo de trabalho, o Paulinho Kobayashi afirmou que não fará mudanças bruscas neste início de trabalho.

“Temos que tentar colocar os jogadores para pensarem com a nossa cabeça, tentar mudar a parte tática que os atletas possam entender como queremos nos posicionar. Não adianta querer fazer loucuras, mas o posicionamento tem que ser esse. Tem alguns atletas com quem já trabalhei, são jogadores inteligentes, que vão se adaptar o mais rápido possível.” disse ele.

O Maracanã é o 3º colocado com 14 pontos e tem como objetivo estar no G4 para garantir vaga nas quartas de finais. Como Caucaia e Ferroviário dispararam na tabela, a disputa é com Parajus (4º com 13), Icasa (5º com 12) e Iguatu (6º com 11). A equipe alvianil vem de um empate em 2 a 2 com o Iguatu.

Outros jogos

Completam a rodada os seguintes jogos: Atlético x Iguatu (às 15 horas no Domingão), Crato x Caucaia (às 15h30 no Mirandão), e Pacajus x Icasa (às 19 horas no João Ronaldo).

Prováveis Escalações

Ferroviário

Jonathan; Roni, Vitão, André Baumer; Éder Lima, Robson Alemão, Emerson Souza, Valderrama, Mauri; Wandson e Edson Cariús. Técnico: Paulinho Kobayashi.

Maracanã

Luiz Carlos, Gustavo, Guilherme, Lucas Gomes, Fabinho, Dindê, Dedê, Paulinho Cearense, Nael, Índio Potiguar e Dudu Itapajé. Técnico: Júnior Cearense.

Ficha Técnica

Competição: Campeonato Cearense 2022 - 1ª Fase - 11ª rodada

Local: Elzir Cabral, em Fortaleza (CE)

Data e hora: 8 de fevereiro de 2022 / 15h30

Árbitro: Júnior Rodrigues

Assistentes: Cleberson Leite e Ana Carolina Souza

Transmissão: FCF TV e tempo real do Diário do Nordeste.