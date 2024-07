Judô nas Olimpíadas de Paris 2024: Guilherme Schimidt perde com VAR e é eliminado nas oitavas

O judoca brasileiro Guilherme Schimidt se despediu dos Jogos Olímpicos de Paris 2024 nesta terça-feira (30) após perder com auxílio do árbitro de vídeo (VAR), em uma decisão das oitavas de final contra o italiano Antonio Esposito na categoria até 81kg.

A situação ocorreu com Golden Score, etapa em que a luta é encerrada quando qualquer lutador soma pontuação. Na ocasião, Guilherme caiu no tatame e a arbitragem acionou as câmeras para a checagem do movimento, concedendo depois o waza-ari.

Deste modo, Schimidt encerra participação na Olimpíada. Na estreia, havia vencido Edi Sherifovski, da Macedônia do Norte.