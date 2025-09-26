Jornalista afirma que Neymar estaria viciado em bebida alcoólica; assessoria do jogador nega

Longe dos gramados para tratar uma lesão, Neymar encara mais uma polêmica. O jogador, que defende o Santos e a Seleção Brasileira, estaria viciado em bebida alcoólica, energético e narguilé. A informação foi publicada pelo jornalista Rodolfo Gomes nesta sexta-feira (26). A assessoria do atleta refutou as informações por meio de nota.

"Ele é viciado em whisky com energético, fuma, narguile, dorme 4 ou 5 horas da manhã. Por isso, os treinos começam 10 ou 11 da manhã. Os jogadores já pediram para começar mais cedo, mas não antecipam porque ele não chegaria. E ninguém chega para ele e dizer que tem que treinar mais cedo", afirmou o jornalista Rodolfo Gomes, em seu canal no YouTube.

A NR Sports, empresa que administra a carreira do atacante, se manifestou por meio de publicação nas redes sociais e condenou as informações veiculadas.

“Considerando as afirmações levianas, difamatórias, caluniosas e mentirosas divulgadas pelo Sr. Rodolfo Gomes em redes sociais e em seu blog pessoal, a respeito do atleta Neymar Jr., informamos que todas as providências judiciais de ordem criminal e civil estão sendo adotadas para a devida responsabilização dos envolvidos", informou trecho da nota.

“Esclarecemos, ainda, que não daremos palco ou visibilidade a pessoas que utilizam o argumento de ‘apuração’ para disseminar informações falsas, caluniosas e sem qualquer fundamento. Destacamos que a propagação de fake news não apenas causa danos diretos à honra, imagem e reputação do atleta, mas também contribui para a desinformação da sociedade, fomentando a difusão de conteúdos inverídicos que afetam a credibilidade do jornalismo sério e responsável. Tais práticas, além de antiéticas, configuram condutas ilícitas que não serão toleradas”, finalizou.

LESÃO MUSCULAR

Neymar está com uma lesão grau 2 no reto femoral da coxa direita. O tratamento do atleta tem sido feito fora do Santos, por funcionários contratados pelo próprio jogador. Essa equipe define a duração do tempo de recuperação do atleta.

A estimativa é de recuperação do atleta é de quatro a 12 semanas. Assim, o jogador pode não atuar mais nesta temporada caso o prazo de recuperação seja maior, pois o Campeonato Brasileiro termina na primeira semana de dezembro.