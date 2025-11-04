Jogos de hoje na TV: veja onde assistir e horário das partidas de terça-feira (4)
Confira os jogos de futebol ao vivo desta terça-feira, dia 4 de novembro de 2025
A agenda dos jogos de hoje na TV desta terça-feira (4) conta com muitas partidas de futebol transmitidas por canais de televisão ou por plataformas de streaming. O Diário do Nordeste lista estas partidas, onde assistir cada uma delas e seus respectivos horários.
JOGOS DE HOJE, TERÇA-FEIRA (4)
MUNDIAL SUB-17
- 9h30 | Brasil x Honduras | Sportv 2, CazéTV e FIFA+
- 9h30 | Costa do Marfim x Suíça | FIFA+
- 10h | México x Coreia do Sul | FIFA+
- 10h30 | Haiti x Egito | FIFA+
- 11h45 | Alemanha x Colômbia | CazéTV e FIFA+
- 12h15 | Inglaterra x Venezuela | FIFA+
- 12h45 | Indonésia x Zâmbia | FIFA+
- 12h45 | Coreia do Norte x El Salvador | FIFA+
UEFA YOUTH LEAGUE
- 10h | PSG x Bayern | UEFA.tv
- 12h | Liverpool x Real Madrid | UEFA.tv
AFC CHAMPIONS LEAGUE ELITE
- 13h | Al Sadd x Al Ahli | ESPN 4 e Disney+
- 15h15 | Al Ittihad x Sharjah | ESPN 4 e Disney+
CAMPEONATO ALEMÃO FEMININO
- 14h | Nuremberg x Bayern de Munique | DAZN
- 15h | Union Berlin x Wolfsburg | DAZN
UEFA CHAMPIONS LEAGUE
- 14h45 | Slavia Praga x Arsenal | TNT e HBO Max
- 14h45 | Napoli x Eintracht Frankfurt | Space e HBO Max
- 17h | Liverpool x Real Madrid | SBT, TNT e HBO Max
- 17h | PSG x Bayern | Space e HBO Max
- 17h | Juventus x Sporting | HBO Max
- 17h | Atlético de Madrid x Union Saint-Gilloise | HBO Max
- 17h | Tottenham x Copenhague | HBO Max
- 17h | Olympiacos x PSV | HBO Max
- 17h | Bodo/Glimt x Monaco | HBO Max
CAMPEONATO INGLÊS (SEGUNDA DIVISÃO)
- 17h | Coventry x Sheffield United | Xsports e Disney+
COPA DO BRASIL FEMININA
- 19h | Ferroviária x Bahia | Sportv
- 21h30 | São Paulo x Palmeiras | Sportv
