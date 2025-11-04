Diário do Nordeste
Diário do Nordeste

Jogos de hoje na TV: veja onde assistir e horário das partidas de terça-feira (4)

Confira os jogos de futebol ao vivo desta terça-feira, dia 4 de novembro de 2025

Escrito por
Daniel Farias daniel.farias@svm.com.br
Legenda: Mbappé e Rodrygo comemoram gol do Real Madrid
Foto: JAVIER SORIANO / AFP

A agenda dos jogos de hoje na TV desta terça-feira (4) conta com muitas partidas de futebol transmitidas por canais de televisão ou por plataformas de streaming. O Diário do Nordeste lista estas partidas, onde assistir cada uma delas e seus respectivos horários.

JOGOS DE HOJE, TERÇA-FEIRA (4)

MUNDIAL SUB-17

  • 9h30 | Brasil x Honduras | Sportv 2, CazéTV e FIFA+
  • 9h30 | Costa do Marfim x Suíça | FIFA+
  • 10h | México x Coreia do Sul | FIFA+
  • 10h30 | Haiti x Egito | FIFA+
  • 11h45 | Alemanha x Colômbia | CazéTV e FIFA+
  • 12h15 | Inglaterra x Venezuela | FIFA+
  • 12h45 | Indonésia x Zâmbia | FIFA+
  • 12h45 | Coreia do Norte x El Salvador | FIFA+

UEFA YOUTH LEAGUE

  • 10h | PSG x Bayern | UEFA.tv
  • 12h | Liverpool x Real Madrid | UEFA.tv

AFC CHAMPIONS LEAGUE ELITE

  • 13h | Al Sadd x Al Ahli | ESPN 4 e Disney+
  • 15h15 | Al Ittihad x Sharjah | ESPN 4 e Disney+

CAMPEONATO ALEMÃO FEMININO

  • 14h | Nuremberg x Bayern de Munique | DAZN
  • 15h | Union Berlin x Wolfsburg | DAZN

UEFA CHAMPIONS LEAGUE

  • 14h45 | Slavia Praga x Arsenal | TNT e HBO Max
  • 14h45 | Napoli x Eintracht Frankfurt | Space e HBO Max
  • 17h | Liverpool x Real Madrid | SBT, TNT e HBO Max
  • 17h | PSG x Bayern | Space e HBO Max
  • 17h | Juventus x Sporting | HBO Max
  • 17h | Atlético de Madrid x Union Saint-Gilloise | HBO Max
  • 17h | Tottenham x Copenhague | HBO Max
  • 17h | Olympiacos x PSV | HBO Max
  • 17h | Bodo/Glimt x Monaco | HBO Max

CAMPEONATO INGLÊS (SEGUNDA DIVISÃO)

  • 17h | Coventry x Sheffield United | Xsports e Disney+

COPA DO BRASIL FEMININA

  • 19h | Ferroviária x Bahia | Sportv
  • 21h30 | São Paulo x Palmeiras | Sportv
