Jogos de hoje na TV: veja onde assistir e horário das partidas de terça-feira (21)

Confira os jogos de futebol ao vivo desta terça-feira, dia 21 de outubro de 2025

Daniel Farias
A agenda dos jogos de hoje na TV desta terça-feira (21) conta com muitas partidas de futebol transmitidas por canais de televisão ou por plataformas de streaming. O Diário do Nordeste lista estas partidas, onde assistir cada uma delas e seus respectivos horários.

JOGOS DE HOJE, TERÇA-FEIRA (21)

MUNDIAL FEMININO SUB-17

  • 10h | Coreia do Norte x Camarões | FIFA+
  • 13h | Costa Rica x Brasil | CazéTV e FIFA+
  • 13h | EUA x China | FIFA+
  • 16h | Marrocos x Itália | CazéTV e FIFA+
  • 16h | Holanda x México | FIFA+
  • 16h | Noruega x Equador | FIFA+

UEFA CHAMPIONS LEAGUE

  • 13h45 | Barcelona x Olympiacos | TNT e HBO Max
  • 13h45 | Kairat x Pafos | Space e HBO Max
  • 16h | Arsenal x Atlético de Madrid | SBT, TNT e HBO Max
  • 16h | Villarreal x Manchester City | Space e HBO Max
  • 16h | Bayer Leverkusen x PSG | HBO Max
  • 16h | Newcastle x Benfica | HBO Max
  • 16h | Copenhague x Borussia Dortmund | HBO Max
  • 16h | Union Saint-Gilloise x Inter de Milão | HBO Max
  • 16h | PSV x Napoli | HBO Max

CAMPEONATO INGLÊS (SEGUNDA DIVISÃO)

  • 16h | Bristol City x Southampton | Disney+

AFC CHAMPIONS LEAGUE ELITE

  • 15h15 | Al Hilal x Al Sadd | ESPN 4 e Disney+

CAMPEONATO ARGENTINO

  • 19h15 | Unión de Santa Fe x Defensa y Justicia | Disney+

COPA SUL-AMERICANA

  • 21h30 | Independiente del Valle x Atlético-MG | SBT, ESPN e Disney+

CAMPEONATO MEXICANO

  • 22h | América-MEX x Puebla | SportyNet (TV fechada e YouTube)
  • 0h05 | Monterrey x Juárez | SportyNet (TV fechada e YouTube)

COPA CENTRO-AMERICANA

  • 23h | Cartaginés x Motagua | Disney+
