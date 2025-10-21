Jogos de hoje na TV: veja onde assistir e horário das partidas de terça-feira (21)
Confira os jogos de futebol ao vivo desta terça-feira, dia 21 de outubro de 2025
Escrito por
Daniel Farias daniel.farias@svm.com.br
A agenda dos jogos de hoje na TV desta terça-feira (21) conta com muitas partidas de futebol transmitidas por canais de televisão ou por plataformas de streaming. O Diário do Nordeste lista estas partidas, onde assistir cada uma delas e seus respectivos horários.
JOGOS DE HOJE, TERÇA-FEIRA (21)
MUNDIAL FEMININO SUB-17
- 10h | Coreia do Norte x Camarões | FIFA+
- 13h | Costa Rica x Brasil | CazéTV e FIFA+
- 13h | EUA x China | FIFA+
- 16h | Marrocos x Itália | CazéTV e FIFA+
- 16h | Holanda x México | FIFA+
- 16h | Noruega x Equador | FIFA+
UEFA CHAMPIONS LEAGUE
- 13h45 | Barcelona x Olympiacos | TNT e HBO Max
- 13h45 | Kairat x Pafos | Space e HBO Max
- 16h | Arsenal x Atlético de Madrid | SBT, TNT e HBO Max
- 16h | Villarreal x Manchester City | Space e HBO Max
- 16h | Bayer Leverkusen x PSG | HBO Max
- 16h | Newcastle x Benfica | HBO Max
- 16h | Copenhague x Borussia Dortmund | HBO Max
- 16h | Union Saint-Gilloise x Inter de Milão | HBO Max
- 16h | PSV x Napoli | HBO Max
CAMPEONATO INGLÊS (SEGUNDA DIVISÃO)
- 16h | Bristol City x Southampton | Disney+
AFC CHAMPIONS LEAGUE ELITE
- 15h15 | Al Hilal x Al Sadd | ESPN 4 e Disney+
CAMPEONATO ARGENTINO
- 19h15 | Unión de Santa Fe x Defensa y Justicia | Disney+
COPA SUL-AMERICANA
- 21h30 | Independiente del Valle x Atlético-MG | SBT, ESPN e Disney+
CAMPEONATO MEXICANO
- 22h | América-MEX x Puebla | SportyNet (TV fechada e YouTube)
- 0h05 | Monterrey x Juárez | SportyNet (TV fechada e YouTube)
COPA CENTRO-AMERICANA
- 23h | Cartaginés x Motagua | Disney+
