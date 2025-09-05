Jogos de hoje na TV: veja onde assistir e horário das partidas de sexta-feira (5)

A agenda dos jogos de hoje na TV desta sexta-feira (5) conta com muitas partidas de futebol transmitidas por canais de televisão ou por plataformas de streaming. O Diário do Nordeste lista estas partidas, onde assistir cada uma delas e seus respectivos horários.

JOGOS DE HOJE, SEXTA-FEIRA (5)

ELIMINATÓRIAS AFRICANAS

9h | Somália x Guiné | FIFA+

9h | Sudão do Sul x República Democrática do Congo | FIFA+

10h | Namíbia x Malawi | FIFA+

10h | Quênia x Gâmbia | FIFA+

13h | Benin x Zimbábue | FIFA+

13h | Congo x Tanzânia | FIFA+

13h | Djibuti x Burkina Faso | FIFA+

13h | Lesoto x África do Sul | FIFA+

13h | Uganda x Moçambique | FIFA+

16h | Egito x Etiópia | CazéTV e FIFA+

16h | Senegal x Sudão | FIFA+

16h | Costa do Marfim x Burundi | FIFA+

16h | Marrocos x Níger | FIFA+

16h | Mauritânia x Togo | FIFA+

ELIMINATÓRIAS EUROPEIAS

15h45 | Ucrânia x França | ESPN e Disney+

15h45 | Eslovênia x Suécia | ESPN 4 e Disney+

15h45 | Itália x Estônia | Sportv

15h45 | Dinamarca x Escócia | Sportv 2

15h45 | Ilhas Faroe x Croácia | Disney+

15h45 | Grécia x Belarus | Disney+

15h45 | Suíça x Kosovo | Disney+

15h45 | Montenegro x República Tcheca | Disney+

15h45 | Islândia x Azerbaijão | Disney+

15h45 | Moldávia x Israel | Disney+

ELIMINATÓRIAS DA CONCACAF

19h | Bermudas x Jamaica | Canal GOAT

21h | Trinidad e Tobago x Curaçao | Canal GOAT

21h | Haiti x Honduras | Canal GOAT

23h | Nicarágua x Costa Rica | Canal GOAT

CAMPEONATO ESPANHOL (SEGUNDA DIVISÃO)

14h30 | Albacete x Mirandés | Disney+

16h30 | Córdoba x Castellón | Disney+

COPA DO NORDESTE SUB-20 (SEMIFINAL)

15h | Bahia sub-20 x Vitória sub-20 | Lance! (YouTube)

AMISTOSO INTERNACIONAL

15h | Romênia x Canadá | Sportv 4

CAMPEONATO INGLÊS FEMININO

15h30 | Chelsea (F) x Manchester City (F) | Xsports e Canal GOAT

BRASILEIRÃO SÉRIE B

17h | Amazonas x Remo | Disney+

19h | Paysandu x Volta Redonda | ESPN e Disney+

21h30 | Coritiba x Ferroviária | Disney+

CAMPEONATO URUGUAIO

20h | Defensor x Juventud | Disney+

COPA DA ARGENTINA

21h10 | Tigre x Independiente Rivadavia | Xsports

LIGA FEMININA DOS EUA