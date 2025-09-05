Jogos de hoje na TV: veja onde assistir e horário das partidas de sexta-feira (5)
Confira os jogos de futebol ao vivo desta sexta-feira, dia 5 de setembro de 2025
Escrito por
Daniel Farias daniel.farias@svm.com.br
A agenda dos jogos de hoje na TV desta sexta-feira (5) conta com muitas partidas de futebol transmitidas por canais de televisão ou por plataformas de streaming. O Diário do Nordeste lista estas partidas, onde assistir cada uma delas e seus respectivos horários.
JOGOS DE HOJE, SEXTA-FEIRA (5)
ELIMINATÓRIAS AFRICANAS
- 9h | Somália x Guiné | FIFA+
- 9h | Sudão do Sul x República Democrática do Congo | FIFA+
- 10h | Namíbia x Malawi | FIFA+
- 10h | Quênia x Gâmbia | FIFA+
- 13h | Benin x Zimbábue | FIFA+
- 13h | Congo x Tanzânia | FIFA+
- 13h | Djibuti x Burkina Faso | FIFA+
- 13h | Lesoto x África do Sul | FIFA+
- 13h | Uganda x Moçambique | FIFA+
- 16h | Egito x Etiópia | CazéTV e FIFA+
- 16h | Senegal x Sudão | FIFA+
- 16h | Costa do Marfim x Burundi | FIFA+
- 16h | Marrocos x Níger | FIFA+
- 16h | Mauritânia x Togo | FIFA+
ELIMINATÓRIAS EUROPEIAS
- 15h45 | Ucrânia x França | ESPN e Disney+
- 15h45 | Eslovênia x Suécia | ESPN 4 e Disney+
- 15h45 | Itália x Estônia | Sportv
- 15h45 | Dinamarca x Escócia | Sportv 2
- 15h45 | Ilhas Faroe x Croácia | Disney+
- 15h45 | Grécia x Belarus | Disney+
- 15h45 | Suíça x Kosovo | Disney+
- 15h45 | Montenegro x República Tcheca | Disney+
- 15h45 | Islândia x Azerbaijão | Disney+
- 15h45 | Moldávia x Israel | Disney+
ELIMINATÓRIAS DA CONCACAF
- 19h | Bermudas x Jamaica | Canal GOAT
- 21h | Trinidad e Tobago x Curaçao | Canal GOAT
- 21h | Haiti x Honduras | Canal GOAT
- 23h | Nicarágua x Costa Rica | Canal GOAT
CAMPEONATO ESPANHOL (SEGUNDA DIVISÃO)
- 14h30 | Albacete x Mirandés | Disney+
- 16h30 | Córdoba x Castellón | Disney+
COPA DO NORDESTE SUB-20 (SEMIFINAL)
- 15h | Bahia sub-20 x Vitória sub-20 | Lance! (YouTube)
AMISTOSO INTERNACIONAL
- 15h | Romênia x Canadá | Sportv 4
CAMPEONATO INGLÊS FEMININO
- 15h30 | Chelsea (F) x Manchester City (F) | Xsports e Canal GOAT
BRASILEIRÃO SÉRIE B
- 17h | Amazonas x Remo | Disney+
- 19h | Paysandu x Volta Redonda | ESPN e Disney+
- 21h30 | Coritiba x Ferroviária | Disney+
CAMPEONATO URUGUAIO
- 20h | Defensor x Juventud | Disney+
COPA DA ARGENTINA
- 21h10 | Tigre x Independiente Rivadavia | Xsports
LIGA FEMININA DOS EUA
- 21h | Racing Louisville (F) x Portland Thorns (F) | Canal GOAT
