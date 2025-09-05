Diário do Nordeste
Jogos de hoje na TV: veja onde assistir e horário das partidas de sexta-feira (5)

Confira os jogos de futebol ao vivo desta sexta-feira, dia 5 de setembro de 2025

Escrito por
Daniel Farias daniel.farias@svm.com.br
Jogada
Legenda: Mbappé durante jogo da França
Foto: Franck FIFE / AFP

A agenda dos jogos de hoje na TV desta sexta-feira (5) conta com muitas partidas de futebol transmitidas por canais de televisão ou por plataformas de streaming. O Diário do Nordeste lista estas partidas, onde assistir cada uma delas e seus respectivos horários.

JOGOS DE HOJE, SEXTA-FEIRA (5)

ELIMINATÓRIAS AFRICANAS

  • 9h | Somália x Guiné | FIFA+
  • 9h | Sudão do Sul x República Democrática do Congo | FIFA+
  • 10h | Namíbia x Malawi | FIFA+
  • 10h | Quênia x Gâmbia | FIFA+
  • 13h | Benin x Zimbábue | FIFA+
  • 13h | Congo x Tanzânia | FIFA+
  • 13h | Djibuti x Burkina Faso | FIFA+
  • 13h | Lesoto x África do Sul | FIFA+
  • 13h | Uganda x Moçambique | FIFA+
  • 16h | Egito x Etiópia | CazéTV e FIFA+
  • 16h | Senegal x Sudão | FIFA+
  • 16h | Costa do Marfim x Burundi | FIFA+
  • 16h | Marrocos x Níger | FIFA+
  • 16h | Mauritânia x Togo | FIFA+

ELIMINATÓRIAS EUROPEIAS

  • 15h45 | Ucrânia x França | ESPN e Disney+
  • 15h45 | Eslovênia x Suécia | ESPN 4 e Disney+
  • 15h45 | Itália x Estônia | Sportv
  • 15h45 | Dinamarca x Escócia | Sportv 2
  • 15h45 | Ilhas Faroe x Croácia | Disney+
  • 15h45 | Grécia x Belarus | Disney+
  • 15h45 | Suíça x Kosovo | Disney+
  • 15h45 | Montenegro x República Tcheca | Disney+
  • 15h45 | Islândia x Azerbaijão | Disney+
  • 15h45 | Moldávia x Israel | Disney+

ELIMINATÓRIAS DA CONCACAF

  • 19h | Bermudas x Jamaica | Canal GOAT
  • 21h | Trinidad e Tobago x Curaçao | Canal GOAT
  • 21h | Haiti x Honduras | Canal GOAT
  • 23h | Nicarágua x Costa Rica | Canal GOAT

CAMPEONATO ESPANHOL (SEGUNDA DIVISÃO)

  • 14h30 | Albacete x Mirandés | Disney+
  • 16h30 | Córdoba x Castellón | Disney+

COPA DO NORDESTE SUB-20 (SEMIFINAL)

  • 15h | Bahia sub-20 x Vitória sub-20 | Lance! (YouTube)

AMISTOSO INTERNACIONAL

  • 15h | Romênia x Canadá | Sportv 4

CAMPEONATO INGLÊS FEMININO

  • 15h30 | Chelsea (F) x Manchester City (F) | Xsports e Canal GOAT

BRASILEIRÃO SÉRIE B

  • 17h | Amazonas x Remo | Disney+
  • 19h | Paysandu x Volta Redonda | ESPN e Disney+
  • 21h30 | Coritiba x Ferroviária | Disney+

CAMPEONATO URUGUAIO

  • 20h | Defensor x Juventud | Disney+

COPA DA ARGENTINA

  • 21h10 | Tigre x Independiente Rivadavia | Xsports

LIGA FEMININA DOS EUA

  • 21h | Racing Louisville (F) x Portland Thorns (F) | Canal GOAT
