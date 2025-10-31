Diário do Nordeste
Assinante
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Jogos de hoje na TV: veja onde assistir e horário das partidas de sexta-feira (31)

Confira os jogos de futebol ao vivo desta sexta-feira, dia 31 de outubro de 2025

Escrito por
Daniel Farias daniel.farias@svm.com.br
(Atualizado às 10:44)
Jogada
Legenda: Marcos Leonardo, jogador do Al-Hilal, que entra em campo nesta sexta-feira (25)
Foto: Fayez NURELDINE / AFP

A agenda dos jogos de hoje na TV desta sexta-feira (31) conta com muitas partidas de futebol transmitidas por canais de televisão ou por plataformas de streaming. O Diário do Nordeste lista estas partidas, onde assistir cada uma delas e seus respectivos horários.

JOGOS DE HOJE, SEXTA-FEIRA (31)

CAMPEONATO SAUDITA

11h50 | Al Hilal x Al Shabab | Canal GOAT

CAMPEONATO TURCO

14h | Istanbul Basaksehir x Kocaelispor | Disney+

CAMPEONATO ALEMÃO (SEGUNDA DIVISÃO)

14h30 | Elversberg x Hannover | Canal GOAT e OneFootball
14h30 | Preussen Münster x Holstein Kiel | OneFootball

CAMPEONATO ALEMÃO FEMININO

14h30 | Colônia (F) x Nuremberg (F) | DAZN

CAMPEONATO ALEMÃO (TERCEIRA DIVISÃO)

15h | Viktoria Colônia x Ingolstadt | Canal CaloSalvador e Canal GOAT

CAMPEONATO HOLANDÊS

16h | PSV x Fortuna Sittard | Disney+

CAMPEONATO FRANCÊS (SEGUNDA DIVISÃO)

16h | Le Mans x Nancy | SportyNet (TV e YouTube)

CAMPEONATO ALEMÃO

16h30 | Augsburg x Borussia Dortmund | Xsports, Sportv, CazéTV e OneFootball

CAMPEONATO ESPANHOL (SEGUNDA DIVISÃO)

16h30 | Racing Santander x Real Sociedad B | Disney+

CAMPEONATO ITALIANO (TERCEIRA DIVISÃO)

16h30 | Casertana x Catania | OneFootball

COPA DA INGLATERRA

16h30 | Luton Town x Forest Green | Disney+

CAMPEONATO BELGA

16h45 | Standard Liège x Charleroi | DAZN

CAMPEONATO NORTE-IRLANDÊS

16h45 | Bangor x Carrick Rangers | OneFootball

CAMPEONATO ESPANHOL

17h | Getafe x Girona | ESPN 3 e Disney+

CAMPEONATO INGLÊS (SEGUNDA DIVISÃO)

17h | Wrexham x Coventry | Disney+

CAMPEONATO PORTUGUÊS

17h15 | Sporting x Alverca | ESPN 4 e Disney+

BRASILEIRÃO SÉRIE B

19h | Coritiba x CRB | Disney+
19h | Atlético-GO x Paysandu | Disney+

CAMPEONATO PAULISTA FEMININO

19h | Santos (F) x Taubaté (F) | UOL Play
21h | Palmeiras (F) x RB Bragantino (F) | Sportv

CAMPEONATO URUGUAIO

20h | Montevideo Wanderers x Boston River | Disney+

CAMPEONATO ARGENTINO

21h15 | Newell's Old Boys x Unión de Santa Fe | Disney+

BRASILEIRÃO SÉRIE B

21h35 | Ferroviária x Criciúma | RedeTV!, Desimpedidos, ESPN e Disney+

CAMPEONATO MEXICANO

0h | Atlético San Luis x Juárez | Disney+

CAMPEONATO JAPONÊS

1h05 | Kashiwa Reysol x Sanfrecce Hiroshima | Canal GOAT

Assuntos Relacionados
Foto de Marcos Leonardo, jogador do Al-Hilal, que entra em campo nesta sexta-feira (25)

Jogada

Jogos de hoje na TV: veja onde assistir e horário das partidas de sexta-feira (31)

Confira os jogos de futebol ao vivo desta sexta-feira, dia 31 de outubro de 2025

Daniel Farias Há 1 hora
Torcida do Ceará na Arena Castelão

Jogada

Ceará anuncia 20 mil torcedores confirmados para jogo contra o Fluminense

Partida pela Série A do Brasileirão acontece neste domingo (2), na Arena Castelão

Daniel Farias Há 1 hora
Foto de Mancuso, lateral-direito do Fortaleza

Jogada

Treino dobrado e fisioterapeuta estrangeiro: como Mancuso virou destaque no Fortaleza de Palermo

Em entrevista exclusiva, lateral conta bastidores do Fortaleza na luta pela permanência na Série A

Daniel Farias Há 1 hora
Arbitragem para Santos x Fortaleza

Jogada

Santos x Fortaleza: arbitragem terá Daronco e Caio Max, que tem histórico polêmico com o Leão

Escala de arbitragem para a partida foi divulgada nesta quinta-feira (30), confira:

Brenno Rebouças 30 de Outubro de 2025

Jogada

Diário do Nordeste é finalista de prêmio nacional com reportagem sobre jogadores cearenses

Cerimônia de premiação será no dia 4 de dezembro

Redação 30 de Outubro de 2025

Jogada

Fortaleza pode ter retorno de Lucas Crispim em jogo decisivo contra o Santos

Equipes se enfrentam no sábado, na Vila Belmiro

Crisneive Silveira e Fernanda Alves 30 de Outubro de 2025