Jogos de hoje na TV: veja onde assistir e horário das partidas de sexta-feira (31)
Confira os jogos de futebol ao vivo desta sexta-feira, dia 31 de outubro de 2025
A agenda dos jogos de hoje na TV desta sexta-feira (31) conta com muitas partidas de futebol transmitidas por canais de televisão ou por plataformas de streaming. O Diário do Nordeste lista estas partidas, onde assistir cada uma delas e seus respectivos horários.
JOGOS DE HOJE, SEXTA-FEIRA (31)
CAMPEONATO SAUDITA
11h50 | Al Hilal x Al Shabab | Canal GOAT
CAMPEONATO TURCO
14h | Istanbul Basaksehir x Kocaelispor | Disney+
CAMPEONATO ALEMÃO (SEGUNDA DIVISÃO)
14h30 | Elversberg x Hannover | Canal GOAT e OneFootball
14h30 | Preussen Münster x Holstein Kiel | OneFootball
CAMPEONATO ALEMÃO FEMININO
14h30 | Colônia (F) x Nuremberg (F) | DAZN
CAMPEONATO ALEMÃO (TERCEIRA DIVISÃO)
15h | Viktoria Colônia x Ingolstadt | Canal CaloSalvador e Canal GOAT
CAMPEONATO HOLANDÊS
16h | PSV x Fortuna Sittard | Disney+
CAMPEONATO FRANCÊS (SEGUNDA DIVISÃO)
16h | Le Mans x Nancy | SportyNet (TV e YouTube)
CAMPEONATO ALEMÃO
16h30 | Augsburg x Borussia Dortmund | Xsports, Sportv, CazéTV e OneFootball
CAMPEONATO ESPANHOL (SEGUNDA DIVISÃO)
16h30 | Racing Santander x Real Sociedad B | Disney+
CAMPEONATO ITALIANO (TERCEIRA DIVISÃO)
16h30 | Casertana x Catania | OneFootball
COPA DA INGLATERRA
16h30 | Luton Town x Forest Green | Disney+
CAMPEONATO BELGA
16h45 | Standard Liège x Charleroi | DAZN
CAMPEONATO NORTE-IRLANDÊS
16h45 | Bangor x Carrick Rangers | OneFootball
CAMPEONATO ESPANHOL
17h | Getafe x Girona | ESPN 3 e Disney+
CAMPEONATO INGLÊS (SEGUNDA DIVISÃO)
17h | Wrexham x Coventry | Disney+
CAMPEONATO PORTUGUÊS
17h15 | Sporting x Alverca | ESPN 4 e Disney+
BRASILEIRÃO SÉRIE B
19h | Coritiba x CRB | Disney+
19h | Atlético-GO x Paysandu | Disney+
CAMPEONATO PAULISTA FEMININO
19h | Santos (F) x Taubaté (F) | UOL Play
21h | Palmeiras (F) x RB Bragantino (F) | Sportv
CAMPEONATO URUGUAIO
20h | Montevideo Wanderers x Boston River | Disney+
CAMPEONATO ARGENTINO
21h15 | Newell's Old Boys x Unión de Santa Fe | Disney+
BRASILEIRÃO SÉRIE B
21h35 | Ferroviária x Criciúma | RedeTV!, Desimpedidos, ESPN e Disney+
CAMPEONATO MEXICANO
0h | Atlético San Luis x Juárez | Disney+
CAMPEONATO JAPONÊS
1h05 | Kashiwa Reysol x Sanfrecce Hiroshima | Canal GOAT