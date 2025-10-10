Jogos de hoje na TV: veja onde assistir e horário das partidas de sexta-feira (10)
Confira os jogos de futebol ao vivo desta sexta-feira, dia 10 de outubro de 2025
Daniel Farias daniel.farias@svm.com.br
(Atualizado às 07:19)
A agenda dos jogos de hoje na TV desta sexta-feira (10) conta com muitas partidas de futebol transmitidas por canais de televisão ou por plataformas de streaming. O Diário do Nordeste lista estas partidas, onde assistir cada uma delas e seus respectivos horários.
JOGOS DE HOJE, SEXTA-FEIRA (10)
AMISTOSOS
- 8h | Coreia do Sul x Brasil | Globo, Sportv e ge tv
- 10h | Indonésia sub-23 x Índia sub-23 | FIFA+
- 13h | Portugal sub-20 x Alemanha sub-20 | FIFA+
- 21h | Argentina x Venezuela | CazéTV
ELIMINATÓRIAS AFRICANAS
- 10h | Gâmbia x Gabão | FIFA+
- 10h | Ruanda x Benin | FIFA+
- 10h | Seicheles x Costa do Marfim | FIFA+
- 10h | Sudão do Sul x Senegal | FIFA+
- 10h | Sudão x Mauritânia | FIFA+
- 10h | Togo x República Democrática do Congo | FIFA+
- 13h | Lesoto x Nigéria | FIFA+
- 13h | São Tomé e Príncipe x Tunísia | FIFA+
- 13h | Zimbábue x África do Sul | FIFA+
ELIMINATÓRIAS EUROPEIAS
- 11h | Cazaquistão x Liechtenstein | Sportv 2
- 15h45 | Alemanha x Luxemburgo | ESPN e Disney+
- 15h45 | Bélgica x Macedônia do Norte | Disney+
- 15h45 | França x Azerbaijão | Sportv
- 15h45 | Irlanda do Norte x Eslováquia | Disney+
- 15h45 | Islândia x Ucrânia | ESPN 4 e Disney+
- 15h45 | Kosovo x Eslovênia | Canais Sportv
- 15h45 | Suécia x Suíça | Sportv 2
ELIMINATÓRIAS DA EUROCOPA SUB-21
- 13h | Alemanha sub-21 x Grécia sub-21 | FIFA+
PAULISTÃO SUB-20 (QUARTAS DE FINAL)
- 15h | Guarani sub-20 x Ponte Preta sub-20 | Paulistão (YouTube)
- 15h | EC São Bernardo sub-20 x Santos sub-20 | Ulisses TV (YouTube)
- 15h | São Paulo sub-20 x Ferroviária sub-20 | TNT Sports (YouTube)
ELIMINATÓRIAS DA CONCACAF
- 18h | Suriname x Guatemala | Canal GOAT
- 19h | Bermuda x Trindade e Tobago | Canal GOAT
- 20h | Curaçao x Jamaica | Canal GOAT
- 22h | El Salvador x Panamá | Canal GOAT
CAMPEONATO URUGUAIO
- 19h | Plaza Colonia x Progreso | Disney+
NWSL (LIGA FEMININA DOS EUA)
- 21h | Orlando Pride (F) x Portland Thorns (F) | Canal GOAT
CAMPEONATO NEOZELANDÊS
- 22h | Auckland City x Western Suburbs | FIFA
