Jogos de hoje na TV: veja onde assistir e horário das partidas de sexta-feira (10)

A agenda dos jogos de hoje na TV desta sexta-feira (10) conta com muitas partidas de futebol transmitidas por canais de televisão ou por plataformas de streaming. O Diário do Nordeste lista estas partidas, onde assistir cada uma delas e seus respectivos horários.

JOGOS DE HOJE, SEXTA-FEIRA (10)

AMISTOSOS

8h | Coreia do Sul x Brasil | Globo, Sportv e ge tv

10h | Indonésia sub-23 x Índia sub-23 | FIFA+

13h | Portugal sub-20 x Alemanha sub-20 | FIFA+

21h | Argentina x Venezuela | CazéTV

ELIMINATÓRIAS AFRICANAS

10h | Gâmbia x Gabão | FIFA+

10h | Ruanda x Benin | FIFA+

10h | Seicheles x Costa do Marfim | FIFA+

10h | Sudão do Sul x Senegal | FIFA+

10h | Sudão x Mauritânia | FIFA+

10h | Togo x República Democrática do Congo | FIFA+

13h | Lesoto x Nigéria | FIFA+

13h | São Tomé e Príncipe x Tunísia | FIFA+

13h | Zimbábue x África do Sul | FIFA+

ELIMINATÓRIAS EUROPEIAS

11h | Cazaquistão x Liechtenstein | Sportv 2

15h45 | Alemanha x Luxemburgo | ESPN e Disney+

15h45 | Bélgica x Macedônia do Norte | Disney+

15h45 | França x Azerbaijão | Sportv

15h45 | Irlanda do Norte x Eslováquia | Disney+

15h45 | Islândia x Ucrânia | ESPN 4 e Disney+

15h45 | Kosovo x Eslovênia | Canais Sportv

15h45 | Suécia x Suíça | Sportv 2

ELIMINATÓRIAS DA EUROCOPA SUB-21

13h | Alemanha sub-21 x Grécia sub-21 | FIFA+

PAULISTÃO SUB-20 (QUARTAS DE FINAL)

15h | Guarani sub-20 x Ponte Preta sub-20 | Paulistão (YouTube)

15h | EC São Bernardo sub-20 x Santos sub-20 | Ulisses TV (YouTube)

15h | São Paulo sub-20 x Ferroviária sub-20 | TNT Sports (YouTube)

ELIMINATÓRIAS DA CONCACAF

18h | Suriname x Guatemala | Canal GOAT

19h | Bermuda x Trindade e Tobago | Canal GOAT

20h | Curaçao x Jamaica | Canal GOAT

22h | El Salvador x Panamá | Canal GOAT

CAMPEONATO URUGUAIO

19h | Plaza Colonia x Progreso | Disney+

NWSL (LIGA FEMININA DOS EUA)

21h | Orlando Pride (F) x Portland Thorns (F) | Canal GOAT

CAMPEONATO NEOZELANDÊS