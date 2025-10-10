Diário do Nordeste
Assinante
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Jogos de hoje na TV: veja onde assistir e horário das partidas de sexta-feira (10)

Confira os jogos de futebol ao vivo desta sexta-feira, dia 10 de outubro de 2025

Escrito por
Daniel Farias daniel.farias@svm.com.br
(Atualizado às 07:19)
Jogada
Legenda: Rodrygo durante jogo da Seleção Brasileira
Foto: Vitor Silva / CBF

A agenda dos jogos de hoje na TV desta sexta-feira (10) conta com muitas partidas de futebol transmitidas por canais de televisão ou por plataformas de streaming. O Diário do Nordeste lista estas partidas, onde assistir cada uma delas e seus respectivos horários.

JOGOS DE HOJE, SEXTA-FEIRA (10)

AMISTOSOS

  • 8h | Coreia do Sul x Brasil | Globo, Sportv e ge tv
  • 10h | Indonésia sub-23 x Índia sub-23 | FIFA+
  • 13h | Portugal sub-20 x Alemanha sub-20 | FIFA+
  • 21h | Argentina x Venezuela | CazéTV

ELIMINATÓRIAS AFRICANAS

  • 10h | Gâmbia x Gabão | FIFA+
  • 10h | Ruanda x Benin | FIFA+
  • 10h | Seicheles x Costa do Marfim | FIFA+
  • 10h | Sudão do Sul x Senegal | FIFA+
  • 10h | Sudão x Mauritânia | FIFA+
  • 10h | Togo x República Democrática do Congo | FIFA+
  • 13h | Lesoto x Nigéria | FIFA+
  • 13h | São Tomé e Príncipe x Tunísia | FIFA+
  • 13h | Zimbábue x África do Sul | FIFA+

ELIMINATÓRIAS EUROPEIAS

  • 11h | Cazaquistão x Liechtenstein | Sportv 2
  • 15h45 | Alemanha x Luxemburgo | ESPN e Disney+
  • 15h45 | Bélgica x Macedônia do Norte | Disney+
  • 15h45 | França x Azerbaijão | Sportv
  • 15h45 | Irlanda do Norte x Eslováquia | Disney+
  • 15h45 | Islândia x Ucrânia | ESPN 4 e Disney+
  • 15h45 | Kosovo x Eslovênia | Canais Sportv
  • 15h45 | Suécia x Suíça | Sportv 2

ELIMINATÓRIAS DA EUROCOPA SUB-21

  • 13h | Alemanha sub-21 x Grécia sub-21 | FIFA+

PAULISTÃO SUB-20 (QUARTAS DE FINAL)

  • 15h | Guarani sub-20 x Ponte Preta sub-20 | Paulistão (YouTube)
  • 15h | EC São Bernardo sub-20 x Santos sub-20 | Ulisses TV (YouTube)
  • 15h | São Paulo sub-20 x Ferroviária sub-20 | TNT Sports (YouTube)

ELIMINATÓRIAS DA CONCACAF

  • 18h | Suriname x Guatemala | Canal GOAT
  • 19h | Bermuda x Trindade e Tobago | Canal GOAT
  • 20h | Curaçao x Jamaica | Canal GOAT
  • 22h | El Salvador x Panamá | Canal GOAT

CAMPEONATO URUGUAIO

  • 19h | Plaza Colonia x Progreso | Disney+

NWSL (LIGA FEMININA DOS EUA)

  • 21h | Orlando Pride (F) x Portland Thorns (F) | Canal GOAT

CAMPEONATO NEOZELANDÊS

  • 22h | Auckland City x Western Suburbs | FIFA
Assuntos Relacionados

Jogada

Jogos de hoje na TV: veja onde assistir e horário das partidas de sexta-feira (10)

Confira os jogos de futebol ao vivo desta sexta-feira, dia 10 de outubro de 2025

Daniel Farias Há 28 minutos
Foto de Vini Jr, que deve ser titular da Seleção Brasileira

Jogada

Jogo da Seleção Brasileira ao vivo: acompanhe Coreia do Sul x Brasil em tempo real

As duas equipes jogam em Seul em amistoso na Data Fifa

Daniel Farias Há 2 horas

Jogada

Fortaleza vence Bahia e vai à final da Copa Maria Bonita

A final será contra o Sport, com transmissão da TV Verdes Mares.

Redação 09 de Outubro de 2025
Léo Condé volta a dar treinos no Ceará

Jogada

Sob comando de Léo Condé, Ceará faz treino tático com foco no Sport

Equipes se enfrentam somente no dia 15 de outubro

Redação 09 de Outubro de 2025
jogadores

Jogada

Sport vende operação de jogo contra o Flamengo e partida será na Arena de Pernambuco; veja valor

Equipes vão se enfrentar no dia 13 de novembro

Redação 09 de Outubro de 2025
jogadores

Jogada

CBF muda dia e hora de Santos x Fortaleza pela Série A; confira

Equipes se enfrentam na Vila Belmiro

Crisneive Silveira 09 de Outubro de 2025