Jogos de hoje na TV: veja onde assistir e horário das partidas de segunda-feira (6)
Confira os jogos de futebol ao vivo desta segunda-feira, dia 6 de outubro de 2025
(Atualizado às 08:18)
A agenda dos jogos de hoje na TV desta segunda-feira (6) conta com muitas partidas de futebol transmitidas por canais de televisão ou por plataformas de streaming. O Diário do Nordeste lista estas partidas, onde assistir cada uma delas e seus respectivos horários.
JOGOS DE HOJE, SEGUNDA-FEIRA (6)
COPA MARIA BONITA
- 15h30 | ABC (F) x Sport (F) | Canal GOAT
- 19h30 | Fortaleza (F) x Confiança (F) | Canal GOAT
LIBERTADORES FEMININA
- 16h | San Lorenzo (F) x Olimpia (F) | Xsports e Canal GOAT
- 16h | Deportivo Cali (F) x Nacional (F) | Canal GOAT
- 20h | São Paulo (F) x Colo-Colo (F) | Xsports, CazéTV, Canal GOAT e Sportv
- 20h | Libertad (F) x Universidad de Chile (F) | Canal GOAT
CAMPEONATO INGLÊS (QUARTA DIVISÃO)
- 16h | Harrogate x Crewe Alexandra | Disney+
CAMPEONATO URUGUAIO
- 19h | Defensor x Montevideo Wanderers | Disney+
CAMPEONATO ARGENTINO
- 19h | Deportivo Riestra x Vélez Sarsfield | Disney+
- 21h | Racing x Independiente Rivadavia | ESPN e Disney+
