Jogos de hoje na TV: veja onde assistir e horário das partidas de segunda-feira (3)

Confira os jogos de futebol ao vivo desta segunda-feira, dia 3 de novembro de 2025

Daniel Farias
Legenda: Marcos Leonardo, jogador do Al-Hilal, que entra em campo nesta sexta-feira (25)
Foto: Fayez NURELDINE / AFP

A agenda dos jogos de hoje na TV desta segunda-feira (3) conta com muitas partidas de futebol transmitidas por canais de televisão ou por plataformas de streaming. O Diário do Nordeste lista estas partidas, onde assistir cada uma delas e seus respectivos horários.

JOGOS DE HOJE, SEGUNDA-FEIRA (3)

MUNDIAL SUB-17

  • 9h30 | Costa Rica x Emirados Árabes Unidos | FIFA+
  • 9h30 | África do Sul x Bolívia | FIFA+
  • 10h | Senegal x Croácia | FIFA+
  • 10h30 | Japão x Marrocos | FIFA+
  • 11h45 | Argentina x Bélgica | CazéTV e FIFA+
  • 12h15 | Nova Caledônia x Portugal | FIFA+
  • 12h45 | Catar x Itália | FIFA+
  • 12h45 | Tunísia x Fiji | FIFA+

CAMPEONATO TURCO

  • 14h | Alanyaspor x Gaziantep | Disney+

CAMPEONATO ITALIANO

  • 14h30 | Sassuolo x Genoa | Disney+
  • 16h45 | Lazio x Cagliari | ESPN 2 e Disney+

AFC CHAMPIONS LEAGUE ELITE

  • 15h15 | Al Gharafa x Al Hilal | ESPN 3 e Disney+

CAMPEONATO HOLANDÊS (SEGUNDA DIVISÃO)

  • 16h | Jong PSV x Willem II | Canal CaloSalvador

CAMPEONATO ESPANHOL (SEGUNDA DIVISÃO)

  • 16h30 | Valladolid x Granada | Disney+

COPA DA INGLATERRA

  • 16h30 | Tamworth x Leyton Orient | Disney+

CAMPEONATO ARGENTINO

  • 16h45 | Defensa y Justicia x Huracán | Disney+
  • 19h | Central Córdoba x Racing | ESPN 4 e Disney+
  • 21h15 | Belgrano x Tigre | Disney+

CAMPEONATO INGLÊS

  • 17h | Sunderland x Everton | ESPN 4 e Disney+

CAMPEONATO ESPANHOL

  • 17h | Oviedo x Osasuna | Disney+

CAMPEONATO PORTUGUÊS

  • 17h45 | Gil Vicente x Santa Clara | ESPN Brasil (YouTube) e Disney+

CAMPEONATO URUGUAIO

  • 19h | Plaza Colonia x Cerro Largo | Disney+

BRASILEIRÃO SÉRIE B

  • 19h | América-MG x Novorizontino | ESPN e Disney+
  • 19h | Volta Redonda x Botafogo-SP | Disney+

MLS (PLAYOFFS)

  • 0h45 | Seattle Sounders x Minnesota United | Apple TV
