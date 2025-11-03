Jogos de hoje na TV: veja onde assistir e horário das partidas de segunda-feira (3)
Confira os jogos de futebol ao vivo desta segunda-feira, dia 3 de novembro de 2025
Escrito por
Daniel Farias daniel.farias@svm.com.br
A agenda dos jogos de hoje na TV desta segunda-feira (3) conta com muitas partidas de futebol transmitidas por canais de televisão ou por plataformas de streaming. O Diário do Nordeste lista estas partidas, onde assistir cada uma delas e seus respectivos horários.
JOGOS DE HOJE, SEGUNDA-FEIRA (3)
MUNDIAL SUB-17
- 9h30 | Costa Rica x Emirados Árabes Unidos | FIFA+
- 9h30 | África do Sul x Bolívia | FIFA+
- 10h | Senegal x Croácia | FIFA+
- 10h30 | Japão x Marrocos | FIFA+
- 11h45 | Argentina x Bélgica | CazéTV e FIFA+
- 12h15 | Nova Caledônia x Portugal | FIFA+
- 12h45 | Catar x Itália | FIFA+
- 12h45 | Tunísia x Fiji | FIFA+
CAMPEONATO TURCO
- 14h | Alanyaspor x Gaziantep | Disney+
CAMPEONATO ITALIANO
- 14h30 | Sassuolo x Genoa | Disney+
- 16h45 | Lazio x Cagliari | ESPN 2 e Disney+
AFC CHAMPIONS LEAGUE ELITE
- 15h15 | Al Gharafa x Al Hilal | ESPN 3 e Disney+
CAMPEONATO HOLANDÊS (SEGUNDA DIVISÃO)
- 16h | Jong PSV x Willem II | Canal CaloSalvador
CAMPEONATO ESPANHOL (SEGUNDA DIVISÃO)
- 16h30 | Valladolid x Granada | Disney+
COPA DA INGLATERRA
- 16h30 | Tamworth x Leyton Orient | Disney+
CAMPEONATO ARGENTINO
- 16h45 | Defensa y Justicia x Huracán | Disney+
- 19h | Central Córdoba x Racing | ESPN 4 e Disney+
- 21h15 | Belgrano x Tigre | Disney+
CAMPEONATO INGLÊS
- 17h | Sunderland x Everton | ESPN 4 e Disney+
CAMPEONATO ESPANHOL
- 17h | Oviedo x Osasuna | Disney+
CAMPEONATO PORTUGUÊS
- 17h45 | Gil Vicente x Santa Clara | ESPN Brasil (YouTube) e Disney+
CAMPEONATO URUGUAIO
- 19h | Plaza Colonia x Cerro Largo | Disney+
BRASILEIRÃO SÉRIE B
- 19h | América-MG x Novorizontino | ESPN e Disney+
- 19h | Volta Redonda x Botafogo-SP | Disney+
MLS (PLAYOFFS)
- 0h45 | Seattle Sounders x Minnesota United | Apple TV
